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Врио Уполномоченного по правам ребенка СО Марина Тарасова посетила СИЗО-1 

27 января 2023 16:41
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Она ознакомилась с условиями содержания несовершеннолетних осужденных.

Врио Уполномоченного по Самарской области Марину Тарасову сопровождали врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко, помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов и врио начальника СИЗО-1 подполковник внутренней службы Александр Панкратов.

Вначале Марина Вадимовна побеседовала с руководством следственного изолятора. Затем она ознакомилась с условиями содержания несовершеннолетних осужденных. Для этого должностные лица посетили камеру, где содержатся осужденные подростки, а также учебный класс и комнату психологической разгрузки.

Марина Тарасова обстоятельно и всесторонне побеседовала с каждым осужденным, поинтересовалась об условиях содержания, медико-санитарном обеспечении, питании, досуге, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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