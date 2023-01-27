Врио Уполномоченного по правам ребенка СО Марина Тарасова посетила СИЗО-1 

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Врио Уполномоченного по Самарской области Марину Тарасову сопровождали врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко, помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов и врио начальника СИЗО-1 подполковник внутренней службы Александр Панкратов.



Вначале Марина Вадимовна побеседовала с руководством следственного изолятора. Затем она ознакомилась с условиями содержания несовершеннолетних осужденных. Для этого должностные лица посетили камеру, где содержатся осужденные подростки, а также учебный класс и комнату психологической разгрузки.



Марина Тарасова обстоятельно и всесторонне побеседовала с каждым осужденным, поинтересовалась об условиях содержания, медико-санитарном обеспечении, питании, досуге, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО