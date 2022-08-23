Врио начальника УФСИН СО Евгений Заярко принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной победе в Курской битве

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По сложившейся доброй традиции представители областных и губернских властей, Вооруженных сил и правоохранительных органов в День воинской славы России, посвященной победе советских войск в Курской битве, возлагают цветы к Вечному огню у горельефа «Скорбящей Матери-Родине».

Наряду с руководителями региона и областного центра в мероприятии принял участие врио начальника УФСИН России по Самарской области Евгений Заярко, который отметил, что Курская битва стала величайшим сражением в истории второй мировой и Великой Отечественной войны. Советские воины покрыли себя неувядаемой славой на полях сражений. Тысячи из них были отмечены орденами и медалями, среди которых немало уроженцев Куйбышевской области.

Память об их подвигах навечно останется в наших сердцах, и будет служить примером для молодого поколения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области