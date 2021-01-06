Врачи попросили самарцев встретить Рождество дома

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Официальный запрет на посещение богослужений нет.

Главный врач горбольницы № 5 Тольятти, глава информцентра регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц обратился к жителям Самарской области в связи с предстоящими рождественскими службами.

— Многие люди собираются пойти в храм на рождественскую службу. К большому сожалению, я вынужден призвать вас этого не делать. Условия в храме (много людей, замкнутое пространство, продолжительная служба), конечно, будут способствовать тому, что если кто-то из прихожан окажется инфицированным, могут заболеть и остальные. Это происходит очень быстро. И надо учитывать, что в основном на службу приходят либо пожилые люди, либо с детьми. Поэтому в этот светлый праздник останьтесь дома, обратитесь к Господу, стоя перед иконой. Пожалуйста, не ходите на службу. Ровно через год, на такой же светлый праздник, вы сможете пойти в храм. Потому что если мы с вами все вместе будем соблюдать меры защиты, мы победим инфекцию, — сказал главный врач ГКБ № 5 Тольятти Николай Ренц.

Тем не менее официального запрета на посещение церквей нет. Всех желающих встретить Рождество в храме попросили соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Праздник в Самарской области наступит вместе с традиционными морозами. Местами они достигнут минус 20 градусов, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана