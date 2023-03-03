Врачи попробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна

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Врачи больницы в Коммунарке сегодня попробуют вывести российского фигуриста Романа Костомарова из медикаментозного сна. Об этом стало известно в пятницу, 3 марта. По данным «Известий», плазмаферез (процедура по очистке крови), проводимый Костомарову, дает хорошие результаты, и есть шансы на выздоровление.

Отмечается, что несколько дней медики будут наблюдать за состоянием фигуриста, чтобы понять, сможет ли организм спортсмена сам поддерживать стабильное состояние без аппаратов.

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