Главные новости:
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан.
В Красноярском районе открыты 2 современных ФАПа
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
С 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара.
В праздники подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 124 пожаров
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Врач-терапевт рассказала об истинных причинах зевоты

189
Многие люди считают, что зевота возникает из-за нехватки кислорода в организме. Это ошибочное мнение.

Многие люди считают, что зевота возникает из-за нехватки кислорода в организме. Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рассказала «Известиям» 12 января, так ли это на самом деле.

«В настоящее время существует несколько гипотез, почему человек может зевать. Согласно одной из них, зевота помогает поддерживать нормальную терморегуляцию головного мозга. Так, если он перегревается, например на фоне переутомления, зевание усиливает приток крови к мозгу и обеспечивает вдыхание воздуха, что позволяет ему «охладиться» и тем самым нормализовать теплообмен», — отметила она.

Следующая гипотеза связана с изменением состояния сознания. Зевание часто возникает при переходе от сна к бодрствованию и наоборот. Глубокий вдох при зевоте расширяет альвеолы — микроскопические структуры легких, что усиливает кровоток и кратковременно учащает сердцебиение. Это в свою очередь помогает организму взбодриться либо расслабиться в зависимости от ситуации.

Еще одна из гипотез предполагает, что зевание способствует раскрытию евстахиевых труб, отвечающих за выравнивание давления в среднем ухе. Например, во время авиаперелета, при наборе высоты, давление за барабанной перепонкой возрастает, и зевание помогает его нормализовать.

«Бытует мнение, что причиной зевоты является недостаток кислорода либо избыток углекислого газа в организме. Однако исследования опровергли эту теорию: уровень данных газов в крови не влияет на появление зевоты», — рассказывает врач.

Что касается «заражения» зеванием, то это явление представляет собой форму эхопраксии — непроизвольного подражания действиям другого человека. 

Способность «заражаться» зевотой тесно связана с эмпатией — способностью понимать и разделять чувства других. Чем сильнее эмоциональная связь с другим человеком, тем выше вероятность от него «заразиться». Сам процесс зевания происходит благодаря зеркальным нейронам, которые активируются, в момент наблюдения за чужим действием.

 

Фото:  freepik.com

 

Теги: Медицина

