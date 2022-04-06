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Врач-терапевт, нутрициолог предостерегла от чрезмерного употребления кофе

6 апреля 2022 23:57
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Терапевт Ахмедова рассказала, как понять, что кофе пить нельзя.

Врач-терапевт, нутрициолог Сапият Ахмедова рассказала, что чрезмерное увлечение напитками с содержанием кофеина может грозить повышением уровня тревоги, пишут "Известия".

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 6 апреля, специалист отметила, что отказаться от кофе вовсе следует, если пульс превышает норму в 90 ударов в минуту, а на теле и лице появляется испарина.

Ахмедова предупредила, что переизбыток кофеина может привести к затруднению концентрации внимания и головокружению. Также от кофе стоит отказаться людям, страдающим от фиброаденом и испытывающим проблемы с пищеварением или сухостью кожи.

«Особенно чувствительность к действию кофе повышена у людей с уже имеющимися паническими расстройствами, установленным диагнозом «депрессия», — пояснила Ахметова.

Следствием чрезмерного употребления кофе могут быть и перепады настроения. Она рекомендовала заменить кофе другими напитками, если человек ощущает ухудшение ментального состояния, отмечает телеканал «360».

 

Фото: "Известия"/Михаил Терещенко

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