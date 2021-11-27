Врач рассказала о полезных и вредных свойствах лука

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Врач и нутрициолог Мария Тихомирова рассказала РИА Новости о полезных свойствах лука и предупредила, при каких заболеваниях не стоит употреблять этот продукт.

"У лука много полезных свойств. Он обладает антибактериальными и противовирусными эффектами, содержит серу, что помогает при дезинтоксикации. Также лук — неплохой источник витамина С и других витаминов и минералов. Он стимулирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость", — сказала Тихомирова.

"Антиоксидант кверцетин, содержащийся в овоще, полезен при раке и аллергии", — отметила нутрициолог.

Она добавила, что лук следует употреблять с осторожностью при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Фото: pixabay