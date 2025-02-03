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Врач рассказал о положительном влиянии социальных сетей на мозг

3 февраля 2025 15:19
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Освоение гаджетов способствует улучшению когнитивных способностей.

Соцсети окажут положительное значение, если человек творчески к ним относится, например, целенаправленно подписан на определенных людей, читает их посты и получает для себя какую-то новую информацию, которую потом применяет в жизни, рассказал «Известиям» врач-терапевт и врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор и эксперт социального проекта «Деменция.net.» Андрей Ильницкий.

«Освоение новых гаджетов и технологий способствует улучшению когнитивных способностей, особенно у пожилых людей. Если человек осваивает новые гаджеты и их функции, то память, внимание и даже скорость мышления могут улучшиться», — объяснил Ильницкий.

По его словам, уже появились исследования о том, что у пожилых людей, кто постоянно получает новую информацию, осваивает новые средства общения и гаджеты, снижается риск развития возрастных заболеваний мозга, в частности — болезни Альцгеймера.

По мнению врача, цифровой детокс необходим, но мозг должен постоянно работать, и важно чередовать разные виды нагрузки, включая и взаимодействие с цифровым миром.

«В расписании должно быть место и техногенности, и социальным сетям, и здоровому сну, и физическим нагрузкам, и общению. Это всё тоже принимает участие в более полноценной деятельности головного мозга и в профилактике когнитивных нарушений», — подытожил Ильницкий.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

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