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Врач рассказал, как выбрать качественное мясо перед праздниками

28 апреля 2023 20:53
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Посторонний запах и вмятины после нажатия указывают на некачественное мясо.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, как правильно выбрать мясо, чтобы не отравиться, пишут "Известия".

«Смотрите на консистенцию, запах, цвет. Продукт должен быть эластичной консистенции, не оставлять вмятин после нажатия. Надрежьте и понюхайте — запах должен быть свежим и приятным», — сказал он 28 апреля «Газете.Ru».

Специалист отметил, что недобросовестные продавцы используют различные приемы для придания товарного вида мясу: моют его хлоркой и обрабатывают уксусной кислотой.

«Запомните: мясо должно пахнуть мясом», — добавил гастроэнтеролог.

Кроме того, по его словам, мясо в маринаде не следует надолго оставлять в тепле, так как эта смесь может стать средой для размножения бактерий, а впоследствии — причиной пищевой токсикоинфекции.

 

Фото:  ru.freepik.com

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