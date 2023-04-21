Врач: при переедании хурмы в желудке может образоваться комок, требующий операции

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Хурма обладает рядом полезных свойств, но злоупотребление этим продуктом несет риски для здоровья. В частности, этого может привести к образованию в желудке комка, который удаляется с помощью хирургической операции, рассказала «Известиям» 21 апреля врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

Как отметила специалист, хурма, особенно не до конца созревшая, содержит танин — вещество, которое делает ее вязкой. Его избыток может стать причиной тошноты и сильной боли в желудке.

«При контакте с желудочным соком танин может преобразовываться в неперевариваемую массу, состоящую из волокон, кожуры и семян. Удаление этого образования занимает много времени: сначала массу уменьшают медикаментозными средствами, а потом извлекают хирургическим путем», — предупредила Тананакина.

Также она обратила внимание на высокое содержание сахара в хурме, что критически опасно для диабетиков. Кроме того, у некоторых людей бывает аллергия на этот продукт, которая, в редких случаях, может привести к проблемам с дыханием и даже удушью.

Чтобы избавиться от танина, по словам эндокринолога, нужно поместить плод в темное холодное место до полного созревания. Еще один вариант — положить хурму к другим фруктам или нагреть ее в горячей воде.

Однако, как отметила врач, хурма обладает целым рядом полезных свойств. В частности, ее рекомендуют употреблять при расстройствах сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, она благоприятно влияет на иммунитет, работу нервной системы и способствует повышению работоспособности.

«Хурма — источник многих веществ, необходимых для работы организма. В ней содержится клетчатка, витамин A и бета-каротин — они полезны для профилактики кишечных заболеваний и чрезмерного переутомления. Эта ягода также богата железом, которое особенно необходимо людям, страдающим железодефицитной анемией. Благодаря содержанию витамина С и высокой калорийности хурма может стать сытным перекусом», — подчеркнула Тананакина.

В заключение он сказала, что при умеренном употреблении свежая хурма не представляет опасности для здоровья, если нет противопоказаний к этому. По ее словам, рекомендуемая доза составляет не более 3–4 штук в сутки.

«При выборе плода обращайте внимание на цвет: кожица должна быть яркой красно-оранжевой. Если хурма имеет светло-оранжевый оттенок, то она не дозрела. Поверхность спелой ягоды должна быть блестящей и гладкой, а сам плод — в меру мягким», — подытожила врач.

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