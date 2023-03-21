Врач предупредил россиян о рисках посещения бани

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Посещать баню противопоказано, в частности, беременным женщинам, людям с острыми инфекционными заболеваниями, а также тем, у кого опухают суставы. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего, пишет "Парламентская газета".

Специалист подчеркнул, что русские бани, сауна и хаммам способствуют «улучшению настроения». Хаммам привлекает не слишком высокой температурой и возможностью провести там больше времени, русская баня — высокой температурой и влажностью, а финская сауна воздействует на человека очень высокой температурой, но при минимальной влажности.

«Если у человека острое инфекционное заболевание, то в любой бане ему станет хуже. Если есть опухший или покрасневший сустав, то лишнее тепло только усилит воспаление. Беременным разрешают посидеть в сухой сауне при 70 градусах 20 минут, но не более. Дело в том, что в первые два месяца беременности будущий ребенок очень чувствителен к перегреву. У детей от этого неправильно формируется нервная система. Но не в том смысле, что ребенок будет капризным, а в том смысле, что он может родиться без головного мозга», — сказал Сапего в эфире радио Sputnik.

Что касается хаммама, стоит понимать, из-за невысоких температур на влажных поверхностях могут обитать вредные водяные микробы, например, синегнойная палочка. Она вызывает воспаление кожи, которое называют псевдомонадным фолликулитом или «болезнью горячих ванн», предупредил врач. В парилке и сауне из-за высоких температур такие микробы не выживают.

Терапевт посоветовал при посещении любой бани пить больше жидкости, не употреблять алкоголь, а также не посещать ее чаще трех раз в неделю.

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