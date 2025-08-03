Врач-педиатр, рассказала об опасности игр детей в песочнице

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Надежда Попова, заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач-педиатр, рассказала «Газете.Ru», почему песочницы во дворах и на дачах требуют особого внимания, как снизить риски заражения инфекциями и паразитами, и с какого возраста такие игры действительно безопасны.

Игры с песком полезны для развития моторики и социализации детей, но они сопряжены и с определенными рисками.

«С медицинской точки зрения, основной вред связан с возможными травмами (занозы, ушибы), а также с риском заражения паразитарными и инфекционными заболеваниями. Песок может содержать яйца гельминтов, таких как острицы, аскариды и токсокары, а также бактерии, вызывающие кишечные инфекции. Особую опасность представляют следы жизнедеятельности животных — их фекалии могут быть источником токсоплазмоза, лямблий и даже орнитоза, если в песочнице бывают птицы. Эти заболевания коварны своей способностью долго развиваться скрытно, не проявляя явных симптомов», — рассказала эксперт.

Для детей до 1,5 лет песочница — не лучший вариант, так как в этом возрасте малыши активно пробуют все на вкус, в том числе им захочется попробовать и песок. После 3 лет ребенок уже способен понимать элементарные правила безопасности, но родительский контроль остается обязательным.

«Перед тем как разрешить ребенку играть, важно осмотреть песочницу: в ней не должно быть мусора, осколков, следов животных или птиц», — добавила врач.

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется заранее объяснить ребенку, что песок нельзя есть, бросать или поднимать его высоко. После игры необходимо тщательно вымыть руки с мылом, а в идеале — полностью искупать ребенка.

Если после игры в песочнице у ребенка появились тошнота, рвота, сыпь или повысилась температура, следует немедленно обратиться к врачу. Эти симптомы могут указывать на заражение инфекцией или паразитами.

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