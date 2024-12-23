Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение двух дней свои работы показали 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов.
В Самаре выбрали победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
Главным экспертом пленарной сессии выступил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
Иван Ключников — самарский художник, выпускник Самарского института культуры.
«ЗИМ Галерея»: откроется выставка самарского художника Ивана Ключникова «Зодиак»
СамГМУ получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового «Центра ХимБиоФарм Инжиниринга».
«Центр ХимБиоФарм Инжиниринга» СамГМУ займется импортоопережением в фармации
Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра.
САТОБ представил новую постановку балета «Щелкунчик»
Актеры Самарского художественного театра («Витражи») подарили детям яркую и красочную зимнюю сказку о добре и настоящей дружбе.
В Самаре маленьким зрителям с ОВЗ показали новогодний спектакль
Одним из самых опасных в этом отношении является магнитный конструктор.
Врач назвала самый опасный подарок для детей на Новый год
В данный период маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам массового пребывания детей.
В губернии стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Зимние каникулы!»
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.34
-1.08
EUR 106.54
-1.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая
В Самаре прозвучит древнерусское пение
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач назвала самый опасный подарок для детей на Новый год

23 декабря 2024 15:22
131
Одним из самых опасных в этом отношении является магнитный конструктор.

Новый год — один самых долгожданных праздников, особенно у детей, которые с нетерпением ждут своих подарков. Однако при их выборе важно следить за тем, чтобы подарок был безопасным. Одним из самых опасных в этом отношении является магнитный конструктор, предупредила в разговоре с «Известиями» педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина.

Она отметила, что, несмотря на кажущуюся безобидность, такие игрушки могут представлять серьезную угрозу, особенно если ребенок случайно проглотит их элементы.

«Один проглоченный шарик не вызывает значительных проблем, но если ребенок проглотил сразу несколько, их мощное магнитное притяжение может серьезно повредить внутренние органы, вплоть до разрыва тканей или образования отверстий в желудке или кишечнике», — объяснила врач.

По ее мнению, такие конструкторы лучше не покупать, независимо от возраста ребенка.

«Травмоопасными могут быть и игрушки с пропеллерами, такие как летающие феи или вертолеты. Особенно это касается детей младшего возраста, которые могут получить порезы или ушибы, случайно подставив руки или лицо под движущиеся лопасти. Немалую угрозу для ребенка представляют и игрушечные виды оружия: пистолеты, стреляющие пульками, острые дротики или мечи», — добавила Татаркина.

В заключение она отметила, что при выборе новогоднего подарка для ребенка важно не только учитывать развивающие аспекты игрушек, но и уделять особое внимание их безопасности.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
СамГМУ получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового «Центра ХимБиоФарм Инжиниринга».
23 декабря 2024, 15:56
«Центр ХимБиоФарм Инжиниринга» СамГМУ займется импортоопережением в фармации
СамГМУ получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового «Центра ХимБиоФарм Инжиниринга». Здравоохранение
103
Родителям следует обращать внимание на упражнения, которые дают нагрузку на скелет: бег, прыжки, танцы и игровые виды спорта, в том числе с мячом.
20 декабря 2024, 22:05
Тольяттинский врач-травматолог: крепкие кости у детей формируются благодаря сбалансированному питанию и регулярной физической нагрузке
Родителям следует обращать внимание на упражнения, которые дают нагрузку на скелет: бег, прыжки, танцы и игровые виды спорта, в том числе с мячом. Здравоохранение
1392
Комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников помогает привлекать новых сотрудников в подразделения скорой медпомощи.
20 декабря 2024, 21:53
Андрей Маньшин окончил медицинский колледж и приступил к работе на скорой помощи
Комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников помогает привлекать новых сотрудников в подразделения скорой медпомощи.   Здравоохранение
853
В центре внимания
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
23 декабря 2024  10:25
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
204
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
21 декабря 2024  12:25
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
912
В Самарской области ожидают сильный ветер
20 декабря 2024  13:57
В Самарской области ожидают сильный ветер
765
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024  10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
2766
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
20 декабря 2024  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
646
Весь список