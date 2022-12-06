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Врач назвала частые ошибки россиян в профилактике гриппа и ОРВИ

6 декабря 2022 21:54
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Имбирь, витамин С и чеснок не имеют доказательной базы в профилактике гриппа и ОРВИ.

Проветривание помещений и обработка смартфонов поможет снизить риск заражения гриппом и ОРВИ, а вот имбирь, витамин С и чеснок не имеют доказательной базы в отношении профилактики вирусных заболеваний. Об этом 6 декабря заявила «Известиям» врач-терапевт федеральной сети «Клиника Фомина» Анна Симбирцева.

«Для профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса нужно проветривать жилые и рабочие помещения, не следует пренебрегать этим даже при морозе за окном, а также стараться поддерживать влажность воздуха 40–50% — с началом отопительного периода без увлажнителей воздуха это может быть сложно реализуемо», — указала специалист.

Кроме того, она подчеркнула важность частого мытья рук с мылом, при этом процедура должна занимать не менее 20 секунд — только тогда вирусы не просто смываются с поверхности кожи, но и разрушается их оболочка и они погибают.

«Также важно стерилизовать смартфоны, поскольку на них часто могут оставаться вирусы, и это предметы, с которыми идет наиболее тесный и частый контакт рук. Мыть смартфон, конечно, не нужно. Для того чтобы избавиться от микроорганизмов на нем, достаточно протереть антисептиком или спиртовыми салфетками, предварительно сняв защитный чехол (его тоже нужно обработать). Следует постараться обеспечить экспозицию средства на поверхности гаджета в течение 20 секунд», — рекомендовала Симбирцева.

По ее словам, в качестве профилактики также можно использовать промывание полости носа и полоскание горла солевыми растворами. Вместе с тем на восприимчивость к вирусным инфекциям может влиять дефицит или недостаточность витамина Д — этот момент необходимо обсудить с лечащим врачом.

«А вот имбирь, витамин С и, например, чеснок не имеют доказательной базы в отношении снижения заболеваемости и эффективности в лечении вирусных заболеваний. Тот же витамин С был тщательно исследован в период первой волны пандемии COVID-19 и не оказывал влияния на течение заболевания и риски заражения. Злоупотребление этими средствами может привести к различным нежелательным явлениям, от аллергических проявлений до пагубного воздействия на почки (при длительном приеме больших доз витамина С). Поэтому это также важно обсуждать с лечащим врачом», — подчеркнула врач.

Как указала Симбирцева, наиболее эффективной профилактикой гриппа и коронавируса является специфическая иммунопрофилактика — вакцинация доступна как в госучреждениях, так и в многих частных клиниках. Хоть вакцинация и не дает 100% гарантии того, что человек не заболеет, она достоверно снижает риск тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти, добавила эксперт.

 

Фото:   ru.freepik.com

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