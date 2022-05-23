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Как отметила врач, при применении кокосового масла уходят шелушения, кожа становится более бархатистой и сияющей, приобретает приятный розовый цвет.
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Врач-косметолог Андриянова: кокосовое масло омолаживает кожу и улучшает состояние волос

23 мая 2022 19:39
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Как отметила врач, при применении кокосового масла уходят шелушения, кожа становится более бархатистой и сияющей, приобретает приятный розовый цвет.

Применение кокосового масла в рамках ежедневного ухода способствует омоложению и смягчению кожи, а также улучшению состояния волос. О полезных свойствах средства 23 мая рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова, пишут "Известия".

«Кокосовое масло с глубоких времен известно как хорошее омолаживающее средство. Все восточные красавицы знают о том, что они обязаны своим красивым ухоженным лицом, гладкой, бархатистой кожей и своими блестящими волосами использованию именно этого прекрасного средства. В самом масле большое количество антиоксидантов, именно благодаря им мы получаем хорошее увлажняющее и питающее действие», — подчеркнула специалист в беседе с «Известиями».

По ее словам, для ухода за кожей лица кокосовое масло можно смешивать с творогом или соком лимона и использовать в качестве отбеливающей маски. Как отметила врач, при применении кокосового масла уходят шелушения, кожа становится более бархатистой и сияющей, приобретает приятный розовый цвет. При этом перед нанесением масла на лицо следует провести предварительный аллергический тест, чтобы убедиться в отсутствии нежелательной реакции.

Не менее полезным также будет использование кокосового масла для волос. Такие маски, особенно с добавлением арганового и оливкового масел, дают волосам дополнительный блеск и стимулируют рост. Кроме того, кокосовое масло является отличным средством от себореи, так как помогает убрать шелушения с кожи головы.

«Нужно подчеркнуть, что, если ваша кожа склонна к жирности, кокосовое масло вам противопоказано, так как в данном случае оно будет увеличивать жирный блеск, забивать поры и может поспособствовать появлению новых высыпаний», — предупредила Андриянова.

Она отметила, что кокосовое масло также полезно употреблять в пищу. В частности, его можно использовать в выпечке в качестве замены обычного сливочного масла. Кроме того, продукт станет отличной заменой для оливкового или подсолнечного масла.

Вместе с тем врач предостерегла от распространенных ошибок в использовании кокосового масла. Так, категорически нельзя наносить любое косметическое масло во время посещения бани или сауны, так как это может вызвать ожог.

«Также, масло не рекомендуется наносить на лицо вечером, чаще всего, это может вызвать дополнительные отеки, так как под маслом кожа меньше дышит. Не рекомендуется использовать масло в чистом виде, так как у вас на него может быть аллергия, поэтому лучше перед нанесением смешать его с питательным кремом», — порекомендовала эксперт.

Также Андриянова указала, что при выборе масла следует обратить внимание на страну производителя, на сроки годности, а также на состав продукта — в нем не должно быть никаких отдушек и дополнительных консервантов.

 

Фото:    pixabay

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