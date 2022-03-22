Врач-диетолог предупредила об опасности хранения сахара дома

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Запасы могут внезапно стать непригодны для еды.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, к чему может привести долгое хранение больших запасов сахара.

По данным специалиста, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 30 граммов сахара в день. Если придерживаться рекомендаций, то одной пачки хватит на довольно длительный срок.

«Если человек сократит это количество до 5%, то это будет иметь дополнительные преимущества в плане поддержания здоровья. Если переводить в граммы, то взрослому человеку нужно не более 30 граммов сахара в течение дня. Если это учитывать, то одной килограммовой пачки хватит на длительное время», — пишет радио Sputnik со ссылкой на Наталью Круглову.

Также эксперт отмечает, что наличие больших запасов сладкого продукта в ближайшем доступе может провоцировать человека на злоупотребление им. Сильное увеличение объема сахара в рационе может спровоцировать развитие различных заболеваний. Кроме того, со временем в нем могут завестись насекомые, пишет ГТРК Самара.

«Это возможно, если купить уже зараженный сахар, либо если насекомые переползут из зараженной крупы. Это не токсично, но неприятно», — добавила Наталья Круглова.