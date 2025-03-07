Я нашел ошибку
Главные новости:
Транспортные полицейские вручили прекрасной половине личного состава цветы и подарки для прекрасного настроения, пожелали здоровья и семейного благополучия, выразили благодарность за бесценный труд и профессионализм.
В Сызрани сотрудники транспортной полиции и общественники присоединились к акции МВД России «8 марта – в каждый дом»
Аллергенные цветы — это душистые, имеющие яркий запах, а значит, и пыльцу.
Врач- аллерголог назвала самые аллергенные цветы
Она подозревается в легализации денежных средств в особо крупном размере.
Уголовное дело возбуждено в отношении ещё одного блогера - Александры Митрошиной
Помимо традиционных лекций, экскурсий, встреч с писателями и мастер-классов, программа дополнится тематическими мероприятиями.
«Библионочь-2025»: Всероссийская акция пройдет 26 апреля
Уголовное дело возбудили из-за обрушения трибуны в цирке в Самарской области
Уголовное дело возбудили из-за обрушения трибуны в цирке в Самарской области
В цирке в Самарской области обрушилась трибуна, есть раненые
Обрушение в цирке в Самарской области: пострадали восемь человек
Возбуждено уголовное дело.
В Самарской области во время представления передвижного цирка обрушилась трибуна
Новинка доступна в двух вариантах: с интеллектуальной системой вождения и без нее.
Toyota выпустила самый дешевый электромобиль bZ3X - всего за $15 тысяч
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.14
-0.43
EUR 96.86
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой
Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка
Праздничный концерт и флешмоб, приуроченный к 8 Марта, прошли на самарском вокзале
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач- аллерголог назвала самые аллергенные цветы

7 марта 2025 21:35
160
Аллергенные цветы — это душистые, имеющие яркий запах, а значит, и пыльцу.

Аллергенные цветы — это душистые, имеющие яркий запах, а значит, и пыльцу. Об этом рассказала аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа, пишут "Известия".

«Если цветы сильно пахнут, то, конечно, они могут вызвать аллергию. Самые опасные — лилии. Их даже нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин — тоже душистые цветы, аллергенные. И пыльцы в них много», — объяснила эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, самые безопасные цветы — тюльпаны.

«Их можно дарить каждый день. Дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то будет опасно», — заключила аллерголог.

 

Фото:   pxhere.com

 

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой.
07 марта 2025, 15:58
В  больнице им. Т.И.Ерошевского прошла акция по раннему выявлению глаукомы
Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой. Здравоохранение
253
При выявлении серьёзной патологии пациента госпитализируют. Все результаты исследований и рекомендации пациенты получают на руки, а лечебные учреждения в электронном виде.
07 марта 2025, 15:41
С начала года в регионе около 200 ветеранов боевых действий прошли углубленную диспансеризацию
При выявлении серьёзной патологии пациента госпитализируют. Все результаты исследований и рекомендации пациенты получают на руки, а лечебные учреждения в... Общество
266
Важно помнить: алкоголь и никотин разрушительно действуют на растущий организм будущего ребёнка, а также могут привести к печальным последствиям.
06 марта 2025, 15:30
Самарский врач-акушер-гинеколог рассказала о вреде курения и приема алкоголя во время беременности
Важно помнить: алкоголь и никотин разрушительно действуют на растущий организм будущего ребёнка, а также могут привести к печальным последствиям. Здравоохранение
575
В центре внимания
Уголовное дело возбудили из-за обрушения трибуны в цирке в Самарской области
7 марта 2025  20:22
Уголовное дело возбудили из-за обрушения трибуны в цирке в Самарской области
196
В цирке в Самарской области обрушилась трибуна, есть раненые
7 марта 2025  20:14
Обрушение в цирке в Самарской области: пострадали восемь человек
301
В Самаре благоустроят эко-парк в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
7 марта 2025  13:01
В Самаре благоустроят эко-парк в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
260
Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда
7 марта 2025  12:29
Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда
236
В Волжском районе выбрали нового руководителя
6 марта 2025  14:02
В Волжском районе выбрали нового руководителя
511
Весь список