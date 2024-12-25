Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь

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На площади Куйбышева созданы условия для прогулок на свежем воздухе, активного отдыха и фотографирования.

В этом году в новогоднюю ночь будет открыта усадьба самарского Деда Мороза. Гостей встретят главный зимний волшебник и его внучка Снегурочка.

Спортивных гостей ожидает городок «Самара в движении. Зима». Все желающие под присмотром инструкторов могут поиграть в городки, снежный бой, гигантские шахматы, дженгу и тетрис. Оборудована зона фиджитал спорта, биатлон-тир и тир тэг-рэгби. Также на площади Куйбышева будут работать деревянная горка для катания на тюбингах и три ледовых катка.

С мультимедийного экрана прозвучат музыкальные приветствия и поздравления.

Традиционно заработает торговый городок, где самарцы смогут вкусно перекусить и согреться горячим чаем и кофе.

Все локации будут работать в новогоднюю ночь с 22.00 до 02.00.

В целях обеспечения безопасности в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на площади будет организована работа КПП.

Фото: горадминистрация