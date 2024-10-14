Воспитанники самарского детского сада посетили пожарную часть

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В пожарно-спасательных частях Самарской области регулярно проходят встречи с юными гостями. Недавно одну из таких частей, а именно 1 ПСЧ 3 пожарно-спасательного отряда, посетили воспитанники самарского детского сада №300.

Сотрудники части с удовольствием рассказали детям о своей работе. Они показали им оборудование пожарных автомобилей. Малыши узнали, как устроены машины, для чего нужна спецодежда, и даже смогли её примерить.

Наибольшую радость у ребят вызвала возможность посидеть в кабине пожарной машины и принять участие в подаче воды из пожарного рукава.