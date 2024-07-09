Волонтёры со всей России приглашаются на форум «Добрино» платформы Росмолодёжь.События

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Открыта регистрация в волонтёрский корпус всероссийского форума социального призвания «Добрино» платформы Росмолодёжь.События.

Мероприятие объединит в Ханты-Мансийске с 9 по 13 сентября более 500 участников из разных регионов страны. Помощь добровольцев требуется с 8 по 14 сентября. Стать волонтёром может любой гражданин РФ в возрасте от 16 до 99 лет. Подать заявку на участие можно до 15 августа на платформе Добро.рф.

«Каждый крупный форум страны привлекает на помощь волонтёров. Для организаторов это огромное подспорье в работе, так как югорские добровольцы всегда качественно выполняют поставленные задачи. А для волонтёров – это возможность присоединиться к крупному и значимому событию с участием федеральных спикеров, быть причастным к важному и доброму делу, встретить добрых друзей», – рассказал заместитель начальника Центра развития добровольчества АНО «Молодёжный центр Югры» Александр Иванов.

Ключевыми направлениями работы добровольцев на форуме «Добрино» являются служба заботы, регистрация и навигация. Принимающая сторона проведет обучение, организует питание и обеспечит брендированной экипировкой. Проживание предусмотрено только для иногородних волонтёров.

В этом году комплексная подготовка всероссийского волонтёрского корпуса для форумов Росмолодёжи пройдёт совместно с Ассоциацией «Добро.рф». Будет разработана программа обучения для волонтёров, тим-лидеров и руководителей корпусов. Лучшие волонтёры мероприятий будут награждены на подведении итогов премии #МЫВМЕСТЕ.

Напоминаем, что продолжается регистрация участников на всероссийский форум социального призвания «Добрино». Форум станет ключевым событием одноимённого нового круглогодичного молодёжного образовательного центра, созданного при поддержке Росмолодёжи. Прием заявок открыт до 20 июля на платформе Росмолодёжь.События.