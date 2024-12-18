Волонтёры Победы Самарской области подведут итоги года

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19 декабря в 15.00 состоится церемония подведения итогов деятельности Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» за 2024 год.



Участниками станут активисты и лидеры движения «Волонтёры Победы», особо отличившиеся добровольцы в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

На мероприятии состоится награждение лидеров Областного рейтинга местных отделений движения «Волонтёры Победы», Общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодёжи, школьных отрядов, а также награждение по итогам Областного проекта «Герои России - Герои нашего времени!» и Областного конкурса «Моя Победа».

В мероприятии примут участие представители Общественной палаты Самарской области, министерства молодёжной политики, Федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области, Думы г.о. Самара, Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.



Напомним, Движение «Волонтёры Победы» - одна из крупнейших добровольческих организаций России. Его участники занимаются сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории с помощью современных и интересных форматов. В Самарской области действует 37 местных отделений и 50 общественных центров гражданско-патриотического воспитания молодёжи на базе образовательных учреждений. На протяжении нескольких лет областная команда Волонтёров Победы становится лидером Всероссийского рейтинга ВОД «Волонтёры Победы» и занимает 1 место среди регионов с численностью населения более 2 млн. человек.

