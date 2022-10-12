Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами

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За один раз донор сдает всего 450 миллилитров крови, но даже этот небольшой объем может спасти жизни трех человек. Волонтеры из Самары сдали более 3 литров крови, это количество крови может помочь жизни и здоровью 20 человек, рассказывает Максим Пименов.

Максим – доброволец со стажем: во время пандемии помогал врачам, с начала гуманитарной миссии на Донбассе и спецоперации помогал вынужденным переселенцам, собирал гуманитарные грузы для жителей республик ДНР и ЛНР. Недавно Максим вернулся из Мелитополя, где работал в центре гуманитарной помощи. Поехал в Запорожскую область в составе "Молодой гвардии Единой России".

Уезжал Максим из Мелитополя, когда он еще не стал частью России. Сегодня он присоединился к благотворительной донорской акции в поддержку СВО, как и волонтер «Единой России» Александр Данилевский. Саша тоже недавно вернулся из Купянска Харьковской области, он сдает кровь уже не в первый раз.

«Принять участие в акции и сдать кровь может любой желающий. Для нас это очень почетно и ответственно. Ведь своим добрым поступкам мы спасаем жизни. Волонтеры всегда откликаются на добрые поступки и призывы о помощи», - делятся самарские молодогвардейцы.

В этот же день на станции переливания крови в Сызрани 17 молодогвардейцев и членов партии «Единая Россия» сдали почти восемь литров крови в рамках акции в поддержку СВО.

Кровь будет направлена нуждающимся жителям региона, а вырученные средства будут направлены на поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции

Напомним, стать донором может каждый, если нет противопоказаний врача и есть 18 лет. В Самаре донорам всегда рады в Самарской областной клинической станции переливания крови, также ждут добровольцев в Тольятти и в Сызрани, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"