Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.
Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 
В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». 
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, где за каждым поворотом скрывается новая тайна.
«Ночь искусств»: в САТОБ пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь»
Специалисты сделали вертикальную планировку, выровняли территорию, на поверхность которой уложили плодородный грунт с засевом трав многолетних растений. 
Завершена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.
«Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия» о вкладе энергетиков страны в Великую Победу
Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025-2026 гг. штаммы вирусов гриппа.
1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

31 октября 2025 16:37
92
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.

В Самарской области полностью завершилось формирование волонтерского корпуса XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который состоится с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре и Тольятти. Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области. 
Все волонтеры прошли отбор и завершают обучение. Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Из почти четырех тысяч заявок были отобраны 1000 самых мотивированных и опытных волонтеров. Все они прошли ряд собеседований и тренингов: ориентационные, «Гостеприимство и туризм», а также функциональные. 
«На протяжении четырех месяцев шла большая подготовка по формированию волонтерского корпуса. Благодаря слаженной работе Центра привлечения волонтеров, добровольческих центров образовательных организаций, предприятий, дирекции Форума нам удалось сформировать мотивированную и профессиональную волонтерскую команду. Все волонтеры с нетерпением ждут старта Форума, чтобы помочь организаторам провести крупнейшее событие на самом высоком уровне и показать гостеприимство Самарской области и России», – отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.
Подготовка проходила в Центре привлечения и подготовки волонтеров, который открылся в сентябре на базе Многофункционального молодежного центра Самарской области. Команда Центра вместе с вузами, колледжами, общественными организациями и предприятиями выстроила систему, позволяющую будущим волонтерам погрузиться в специфику своих направлений.
В настоящее время проходят последние функциональные тренинги на объектах проведения Форума: там волонтеры знакомятся с инфраструктурой, изучают маршруты, правила безопасности и порядок взаимодействия со службами Форума.
Мария Соколова, студентка Самарского университета, переехала из Санкт-Петербурга в Самару и стала лидером команды на площадке «МТЛ Арена»:
«Я в волонтерстве уже шесть лет. На Форум шла осознанно – здесь особая атмосфера. Мы изучали устройство площадок, маршруты, порядок взаимодействия с судьями. Хочется, чтобы все гости почувствовали, насколько Самарская область открытый и дружелюбный регион».
Координатор площадки Марина Ненашева отметила:
«Ребята уже отлично ориентируются на Арене, знают, где находятся раздевалки, зоны СМИ, медицинские пункты. Каждый отвечает за свой участок, но команда действует как единый организм. От этого зависит, насколько слаженно пройдет Форум».
Волонтеры уже получили фирменную экипировку, которая была разработана специально для Форума, и частично приступили к своим функциональным обязанностям, а начиная с 5 ноября волонтерский корпус в полном составе выйдет на свои объекты, чтобы помочь в организации одного из крупнейших спортивно-деловых событий в стране.

 

 

Источник: Центр привлечения и подготовки волонтеров форума «Россия - спортивная держава»

Теги: Самара Тольятти

