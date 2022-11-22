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Форум объединит молодежь, которая занимается патриотическим воспитанием в регионах Российской Федерации и за ее пределами.
Волонтеры Победы региона отправятся на Всероссийский форум с международным участием «Zа Победу»
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Волонтеры Победы региона отправятся на Всероссийский форум с международным участием «Zа Победу»

22 ноября 2022 14:48
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Форум объединит молодежь, которая занимается патриотическим воспитанием в регионах Российской Федерации и за ее пределами.

25-27 ноября в Москве пройдет Всероссийский форум с международным участием «Zа Победу!». Форум объединит молодежь, которая занимается патриотическим воспитанием в регионах Российской Федерации и за ее пределами.

Организаторами мероприятия выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», организационный комитет «Наша Победа», федеральный партийный проект «Историческая память» и Сторонники партии «Единая Россия» при поддержке Фонда президентских грантов.

Форум объединит гражданское общество со всей страны, которое занимается патриотическим воспитанием в регионах Российской Федерации, в том числе на новых территориях. Участниками форума станут активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», финалисты и победители Международного конкурса «Готов к Победам», победители Международной патриотической акции «Диктант Победы», сторонники партии «Единая Россия», а также молодые лидеры и волонтеры.

На форуме участники встретятся с федеральными экспертами, поговорят о будущем сферы гражданско-патриотического воспитания, обсудят актуальную мировую повестку, смогут подискутировать на тему «Роль молодежи в развитии современного российского общества», поработают над проектами, направленными на сохранение исторической памяти. Основными темами образовательной программы форума станут патриотизм, роль России в современном мире, специальная военная операция на Украине, современная история и история Второй мировой войны, противодействие фальсификации фактов, работа с фейками в информационном пространстве, компетенции добровольцев и их личностное развитие.

Организаторы отмечают, что на форуме соберутся лидеры федеральных общественных организаций, представители власти, политики, спортсмены, космонавты, деятели культуры и многие другие известные личности. Все объединятся для того, чтобы обсудить вопросы молодежи и решить важнейшие задачи для будущего развития гражданского общества.

От Самарской области на форум отправятся руководитель местного отделения Движения в Тольятти Сергей Табунов, члены Общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи движения «Волонтеры Победы» Сергей Королев - Красноармейский государственный техникум им. Н.Н. Пенина и Виктория Колчина - Самарский государственный колледж.

«Участие в форуме «ZaПобеду» считаю очень почетной миссией. Для меня сохранение памяти о Великой Победе не просто слова. Свое отношение стараюсь передавать студентам», - отметил Сергей Королев.

«Я буду представлять отделение из Тольятти в финале конкурса «Готов к Победам» в номинации «Лучшее муниципальное отделение». Это уже не первый раз, когда наше отделение доходит до финала, надеемся в этом году лучшее муниципальное отделение Самарской области станет лучшим отделением России. На сегодняшний день наше отделение является самым крупным и самым активным в регионе. С 2019 года, по результатам регионального рейтинга тольяттинское отделение является лучшим отделением Самарской области. Горжусь, что являюсь частью международной команды и стану участником Форума «Zа Победу», - рассказал Сергей Табунов.

«Участие в Форуме – это новый опыт для меня и знакомство с волонтерами других регионов, а также много новой и интересной информации. Я очень рада, что буду представлять команду Волонтеров Победы Самарского государственного колледжа в Москве», - поделилась Виктория Колчина.

Центральными событиями форума станут торжественное награждение победителей Международной акции «Диктант Победы», а также оглашение имен финалистов Международного конкурса «Готов к Победам», сообщает пресс-служба СамРО ВОД «Волонтеры Победы».

 

Фото:   пресс-служба СамРО ВОД «Волонтеры Победы»

 

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