Волонтеров форума «Россия – спортивная держава» поблагодарили в Самаре

В Самаре состоялось торжественное мероприятие с награждением волонтеров, принимавших участие в проведении XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Их поздравили врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и глава города Самара Иван Носков.

«Благодаря волонтерам каждый гость Самары почувствовал тепло нашего города и наше гостеприимство. Тысячи волонтеров стали движущей силой и душой форума, на первый взгляд незаметными, но крайне важными частичками большого механизма. Я уверен, что гости увезли домой самые теплые воспоминания о Самаре и обязательно вернутся к нам в качестве туристов. Особая благодарность тем волонтёрам, которые сопровождали команды по адаптивным видам спорта и иностранные делегации – за чуткость, внимательность и предупредительность», – сказал глава города.

Всего для работы на форуме «Россия – спортивная держава» были отобраны более 1000 волонтеров со всей страны. Волонтеры из Самары, прежде всего, помогали участникам и гостям сориентироваться в городе, консультировали на вокзалах, в аэропорту, в гостиницах, на объектах спортивной программы.

Активным волонтерам вручили благодарственные письма и памятные значки форума «Россия – спортивная держава». Также подарком для них стало выступление самарской кавер-группы.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары