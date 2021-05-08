Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболел 31 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
По предварительной информации, причиной смерти стало отравление газом.
В Мурманске из-за взрыва самогонного аппарата погибли мужчина и ребенок
Трансляцию парада Победы будет смотреть почти каждый второй россиянин
Трансляцию парада Победы будет смотреть почти каждый второй россиянин
В Самаре День Победы отметят автопробегом
В Самаре День Победы отметят автопробегом
Воспитанники кадетских корпусов ПФО посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве
Воспитанники кадетских корпусов ПФО посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
В ОДК-Кузнецов в Самаре в канун Дня Победы чествовали ветеранов
В «ОДК-Кузнецов» в Самаре в канун Дня Победы чествовали ветеранов
Военнослужащие ЦВО поздравили с юбилеем 95-летнего фронтовика в Самаре
Военнослужащие ЦВО поздравили с юбилеем 95-летнего фронтовика в Самаре
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Военнослужащие ЦВО поздравили с юбилеем 95-летнего фронтовика в Самаре

8 мая 2021 12:26
144
Военнослужащие ЦВО поздравили с юбилеем 95-летнего фронтовика в Самаре

Военнослужащие бригады управления 2-й армии Центрального военного округа в Самарской области поздравили с 95-летием и с наступающим Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны, кавалера двух медалей «За отвагу», Кузина Алексея Ивановича.

Военнослужащие вручили Алексею Ивановичу памятные подарки и цветы. Во дворе дома фронтовика ансамбль песни и танца «Волжские Казаки» Дома офицеров Самарского гарнизона устроил фронтовой концерт. Музыканты исполнили такие песни как «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате» и «День Победы». Ветеран подпевал музыкальному коллективу.

Кузин Алексей Иванович служил в войсках связи и прошел всю войну. В 1945 году он дошел до Берлина и начертал на Рейхстаге свою фамилию. В послевоенные годы в центральном архиве Министерства обороны РФ была найдена фотография маршала Советского Союза Георгия Жукова на фоне Рейхстага, где видна надпись «Кузин».

Видно можно посмотреть здесь.

Фото: скрин видео

Теги: ветераны День Победы фронтовики

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ОДК-Кузнецов в Самаре в канун Дня Победы чествовали ветеранов
08 мая 2021, 12:37
В «ОДК-Кузнецов» в Самаре в канун Дня Победы чествовали ветеранов
Ветераны производства посетили завод, работе на котором отдали многие годы своей жизни, и своими глазами увидели, как меняется предприятие. Общество
133
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
06 мая 2021, 13:00
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
Таково было решение Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Общество
770
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021, 13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Об этом заявил Губернатор Дмитрий Азаров.  Экономика
1142
В центре внимания
С момента своего образования государственное радиовещание стало неотъемлемой частью жизни нашего региона.
7 мая 2021  15:04
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем радио 
Общество
418
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
7 мая 2021  13:17
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
410
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в Бессмертном полку онлайн»
7 мая 2021  11:22
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн»
Общество
442
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
6 мая 2021  13:00
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
Общество
770
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
6 мая 2021  10:47
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
Транспорт
713
Весь список