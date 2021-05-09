В Самарской области разведчики ЦВО поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы

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Мини-концерты были проведены для фронтовиков и тружеников тыла.

Военнослужащие посетили Лобачёва Сергея Савельевича, Бондареву Олимпиаду Алексеевну, Чертовских Ивана Петровича, Веденину Анну Лукьяновну и семью Абдуловых Рафхата Рахимжановича и Фаризу Мерсияфовну.

Военнослужащие поблагодарили ветеранов за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелали им крепкого здоровья, вручили цветы и подарки.

Военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: «На безымянной высоте», «День Победы», «Синий платочек». Ветераны выходили к своим домам, смотрели за музыкальным представлением и подпевали под знакомые мелодии.

Видео можно посмотреть здесь.