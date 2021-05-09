Космонавты МКС поздравили землян с Днем Победы

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Члены экипажа Международной космической станции – Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай- записали видеопоздравление в День Победы Вместе они поздравили жителей Земли, пожелав мирного неба, здоровья, благополучия и радости.

Акция "Бессмертный полк" состоится сегодня в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки. Начало трансляции в 15 часов по местному времени. Посмотреть онлайн-шествие "Бессмертного полка" можно будет на сайте проекта, в соцсетях и на региональных телеканалах. Организаторы акции продлили прием заявок в социальных сетях, а также на ресурсе «Банк Памяти» до полудня 9 мая. В прошлом году «Бессмертный полк» также проходил в онлайн-формате. Трансляция длилась 20 дней. Организаторы получили от участников акции около 3 млн млн анкет о родственниках, прошедших войну. Традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году может пройти 24 июня, если позволит эпидситуация.

Видео можно посмотреть здесь.