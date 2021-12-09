Военнослужащие ЦВО поздравили фронтовика в Самаре с Днем героев Отечества

73

Военнослужащие Центрального военного округа в Самарской области поздравили с Днем героев Отечества ветерана Великой Отечественной войны, кавалера двух медалей «За отвагу», 95-летнего Кузина Алексея Ивановича.

Личный состав мотострелкового соединения общевойсковой армии поблагодарил ветерана за мирное небо, стойкость и героизм, проявленные при защите Отечества от немецких захватчиков, пожелал ему крепкого здоровья, вручил цветы и подарки. Ветеран войны с воодушевлением принял поздравления и добрые пожелания.

Военный оркестр под окнами дома на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей на тему песен: «На безымянной высоте», «День Победы», «Синий платочек». Видео можно посмотреть здесь.

Фото: скрин видео