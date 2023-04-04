Военком Самарской области рассказал, как проходит весенний призыв в регионе

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В Самарской области, как и во всей стране, 1 апреля стартовал весенний призыв. Он продлится до 15 июля 2023 года. Как пояснил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин, из порядка 17 тысяч человек, которым вручат повестки, около 3,5 тыс. пройдут военную службу по призыву. Остальные получат отсрочки, сообщает sovainfo.ru.



В Самарской области все призывники пройдут медкомиссию, включая сдачу анализов на ковид. Пункт сбора разместят в Сызрани.



Военный комиссар уточнил, что в регионе создано 46 призывных комиссий. Штат медиков военных комиссариатов укомплектован на 100 %. В помощь им задействуют около 80 медицинских учреждений.



Самые популярные рода войск среди новобранцев - спецназ, сухопутные и воздушно-десантные войска.



Из призывников сформируют 120 воинских команд, которые отправятся служить в разные регионы России (кроме ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей). В зону проведения СВО призывников направлять не будут.



Два эшелона с новобранцами поедет на Дальний Восток, 15 человек прошли отбор в Президентский полк. Альтернативную службу выбрали 11 человек, ещё 5 будут служить в научной роте.



В этом году повестки будут вручать сотрудники военкомата, руководители по месту работы или представители образовательного учреждения.



Срок службы остался без изменений и составляет 1 год.