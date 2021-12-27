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Во «Дворце спорта» на Молодогвардейской начнутся массовые катания на коньках

27 декабря 2021 15:09
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Вход на каток бесплатный.

С 29 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта» начнутся сеансы массовых катаний.

 Главная арена. Вход на каток бесплатный.
 Предварительная запись по телефону: (846) 933 57 49.
Количество мест ограничено.
Самара, ул. Молодогвардейская, 222.

Расписание сеансов:
 29 декабря: 13:15-14:45.
 30 декабря: 13:15-14:45, 22:00-23:30.
 31 декабря: 12:00-13:30, 14:30-16:00, 17:00-18:30.
 1 января: 17:00-18:30, 19:30-21:00, 22:00-23:30.
 4 января: 13:45-15:15, 16:15-17:45, 22:00-23:30.
 5 января: 13:15-14:45.
 6 января: 21:15-22:45.
 7 января: 13:15-14:45, 20:00-21:30.
 8 января: 21:15-22:45.
 9 января: 13:15-14:45, 21:30-23:00.

 Мероприятия проводятся при условии соблюдения организаторами и участниками требований законодательства в отношении обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

 

Фото:   минспорт СО

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