Во «Дворце спорта» на Молодогвардейской начнутся массовые катания на коньках

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С 29 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта» начнутся сеансы массовых катаний.



Главная арена. Вход на каток бесплатный.

Предварительная запись по телефону: (846) 933 57 49.

Количество мест ограничено.

Самара, ул. Молодогвардейская, 222.



Расписание сеансов:

29 декабря: 13:15-14:45.

30 декабря: 13:15-14:45, 22:00-23:30.

31 декабря: 12:00-13:30, 14:30-16:00, 17:00-18:30.

1 января: 17:00-18:30, 19:30-21:00, 22:00-23:30.

4 января: 13:45-15:15, 16:15-17:45, 22:00-23:30.

5 января: 13:15-14:45.

6 января: 21:15-22:45.

7 января: 13:15-14:45, 20:00-21:30.

8 января: 21:15-22:45.

9 января: 13:15-14:45, 21:30-23:00.



Мероприятия проводятся при условии соблюдения организаторами и участниками требований законодательства в отношении обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Фото: минспорт СО