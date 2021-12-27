Во «Дворце спорта» на Молодогвардейской начнутся массовые катания на коньках

С 29 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта» начнутся сеансы массовых катаний.
Главная арена. Вход на каток бесплатный.
Предварительная запись по телефону: (846) 933 57 49.
Количество мест ограничено.
Самара, ул. Молодогвардейская, 222.
Расписание сеансов:
29 декабря: 13:15-14:45.
30 декабря: 13:15-14:45, 22:00-23:30.
31 декабря: 12:00-13:30, 14:30-16:00, 17:00-18:30.
1 января: 17:00-18:30, 19:30-21:00, 22:00-23:30.
4 января: 13:45-15:15, 16:15-17:45, 22:00-23:30.
5 января: 13:15-14:45.
6 января: 21:15-22:45.
7 января: 13:15-14:45, 20:00-21:30.
8 января: 21:15-22:45.
9 января: 13:15-14:45, 21:30-23:00.
Мероприятия проводятся при условии соблюдения организаторами и участниками требований законодательства в отношении обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Фото: минспорт СО