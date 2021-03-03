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Водонапорная башня упала на машину приехавших ее ремонтировать рабочих

3 марта 2021 23:50
97
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль коммунальщиков, приехавших ее ремонтировать, передает РИА Новости. видео происшествия опубликовано в паблике "ЧП. Тверь и область" во "ВКонтакте".

Инцидент произошел в деревне Холмина Оленинского района. На кадрах видна группа работников, стоящих рядом с накренившейся конструкцией. В какой-то момент башня начинает заваливаться, а стоящие рядом люди начинают отбегать.

Массивная конструкция рухнула прямо на автомобиль рабочих, буквально сравняв его с землей.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

 

Фото:  соцсети

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Комментарии

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