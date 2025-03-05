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В облправительстве обсудили механизмы эффективной подготовки кадров

5 марта 2025 17:35
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У Самарской области есть опыт взаимодействия с Национальным агентством квалификаций, сейчас оно может выйти на новый уровень.

В правительстве региона под председательством вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко состоялось совещание по вопросам кадрового обеспечения экономики Самарской области с представителями АНО «Национальное агентство развития квалификаций», образовательных организаций и крупнейших работодателей региона.

АНО «НАРК» выполняет функции Базового центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров. В связи с этим организация проводит мониторинг взаимодействия работодателей и образовательных организаций, помогает развивать такое взаимодействие, организует повышение квалификации специалистов образовательных организаций, мастеров производственного обучения и наставников на производстве, обеспечивает формирование общедоступной базы данных лучших практик подготовки кадров.

«Для Самарской области важен вопрос развития системы подготовки кадров, - отметил Антон Емельяненко. - Это одно из главных направлений программы развития региона до 2029 года, которую утвердил губернатор Вячеслав Федорищев. Как крупный промышленный центр России, область нуждается в квалифицированных кадрах для авиастроения, космической отрасли, химии, автомобилестроения, а также для беспилотных систем и робототехники. На сегодняшний день ключевым вектором в политике региона с точки зрения подготовки кадров является взаимоувязка, в первую очередь потребностей наших промышленников. Учитывая демографическую ситуацию, нужно работать не только над подготовкой кадров, но и над интенсификацией производства, внедрением новых методов».

Представители Национального агентства развития квалификаций предлагают для совместной реализации различные проекты, ориентированные на повышение эффективности обеспечения кадрами экономики региона.

«Наше агентство занимается разработкой и апробацией механизмов, которые помогают подготовить кадры, максимально соответствующие запросам работодателей, - рассказал генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Артем Шадрин.            –          В Самарской области есть условия для этого. Мы были на предварительных встречах и в Самарском медицинском университете, и в государственном университете, мы видели, какие интересные проекты там делаются, в том числе ориентированные на рынок, и по беспилотникам, и по медицинской технике. Есть поле для привлечения студентов к участию в этих проектах, и такого рода форматы могут действительно быть массовыми».

У Самарской области есть опыт взаимодействия с Национальным агентством квалификаций, сейчас оно может выйти на новый уровень.

«Есть перечень инструментов, которые помогают наладить взаимодействие между работодателем и образовательной организацией, – прокомментировала заместитель генерального директора АНО «Национально агентство развития квалификаций» Алла Факторович. - У нас есть отработанные с несколькими регионами кейсы, и нам кажется, что такие модели вовлеченности образовательных организаций и работодателей в решение кадровых вопросов, особенно в нынешней ситуации, когда кадровую потребность испытывают все отрасли, будут очень полезны, в том числе и для Самарской области».

На встрече обсудили конкретные шаги взаимодействия между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями.

 

Фото:  газета «Волжская коммуна»

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