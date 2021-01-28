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Во всех регионах страны, в том числе и в Самарской области, стартовала цифровая трансформация.

Правительство РФ призывает региональные власти не затягивать и провести интеграцию современных технологий в жизнь как можно быстрее. Не забывая при этом про качество и эффективность.

Во всех федеральных и региональных органах исполнительной власти назначены руководители по цифровой трансформации. Перед ними поставлена задача повысить качество и эффективность оказания госуслуг, снизить издержки государственного управления. Это связано прежде всего с переводом госуслуг «в цифру». Также необходимо развивать платформу обратной связи и ЦУРы.

«Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране», - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию.

На федеральном уровне по итогам 2020 года был подготовлен рейтинг цифровой трансформации министерств. 18 ведомств в нем показали высокий результат эффективности, остальные – средний и ниже среднего.

Среди критериев оценки работы, по словам Чернышенко, исполнение бюджетных обязательств по реализации задач цифровой трансформации, выполнение ключевых показателей эффективности, а также сроки и качество выполнения поручений правительства РФ руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств.

Среди лидеров рейтинга - Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг России, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС России и другие. Средний результат, в частности, показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД России и ряд других ведомств. Низкие показатели – Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды России и другие.

К апрелю 2021 года будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам I квартала. Он будет формироваться исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на IT-технологии и, главное, индексов цифровизации ключевых отраслей. Итоговые показатели цифровой зрелости будут отражать результаты деятельности руководителей цифровой трансформации и повлияют на оценку их работы в своем регионе, передает пресс-служба облправительства.