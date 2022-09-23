«Во многом от вас зависит не только технологический суверенитет нашей страны, но и суверенитет как таковой»: Дмитрий Азаров встретился с машиностроителями региона

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В пятницу, 23 сентября, губернатор Дмитрий Азаров и Главный федеральный инспектор по Самарской области Максим Феоктистов встретились с ветеранами и работниками машиностроительной отрасли, которые 25 сентября отметят свой профессиональный праздник. Сегодня в отрасли занято свыше 120 тысяч жителей региона, которые трудятся на 48 крупных и средних предприятиях.

«На самарской земле не понаслышке знают, что такое труд инженера, рабочего, машиностроителя, – отметил руководитель области. – Самарская область – опорный край державы. Самарская земля и сегодня вносит свой вклад в опережающее развитие нашей страны, в обеспечение обороноспособности нашей великой Родины».



Развитию промышленных предприятий области способствует реализация мер государственной поддержки, предусмотренных как на региональном, так и на федеральном уровне. Особенно сейчас, когда требуется мобилизация всех сил и средств, чтобы противостоять санкционному давлению со стороны западных стран.



«Время особое. У машиностроительного комплекса есть поддержка Президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Но спрос будет особый. Я думаю, что каждый представитель наших многотысячных коллективов это прекрасно понимает. Во многом от вас зависит не только технологический суверенитет нашей страны, но и суверенитет как таковой. Во многом от вас зависит обороноспособность и победа», – уверен Дмитрий Азаров.



«При проведении специальной военной операции продукция, которая выпускается предприятиями, наиболее востребована, – добавил Максим Феоктистов. – Вы вносите свой вклад в нашу общую победу».



Отдельные слова благодарности были адресованы ветеранам отрасли, Героям Социалистического Труда.

«Я знаю, что славные традиции, заложенные предшественниками – героическим поколением победителей, нашими ветеранами, сегодня свято соблюдаются. Если что-то пойдет не так, они подскажут лучше, чем кто бы то ни был, – сказал губернатор. – Я уверен, что своим профессиональным и ответственным отношением к делу, своим трудом, смелыми и талантливыми решениями вы создадите надежную основу и для сегодняшнего спокойствия нашей страны, и для ее опережающего развития».



Губернатор выразил уверенность в том, что достижения машиностроительного комплекса, которых удалось добиться за последние годы, станут основой для дальнейшего опережающего развития региона, даже несмотря на вызовы, в том числе из-за санкций.



«Мы выдержали беспрецедентный по своей мощи и несправедливости санкционный удар. Мы прошли этот самый сложный период, адаптировались к этим новым условиям и выстояли. Индекс промышленного производства в Самарской области уже за август месяц превысил аналогичные показатели прошлого года несмотря на все трудности весны. Я знаю, что жар ваших сердец, патриотизм позволят нам преодолеть все сложности и вновь победить», – подчеркнул Дмитрий Азаров.



Глава региона заслуженным работникам машиностроительной отрасли за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу вручил государственные и региональные награды. Почетный знак Трудовой славы получил от губернатора прессовщик на гидропрессах металлургического завода Александр Малявин. Он проработал на одном предприятии почти 40 лет.



«Я благодарен губернатору за то, что мой труд так высоко оценили. Душа поет, я очень рад присвоению почетного знака», – поделился Александр Малявин.



«Я уверен, что награды найдут своих героев не один раз. Знаю, что многие предприятия в эти месяцы перестроили свою работу, а портфель заказов увеличивается день ото дня. Это дает нам уверенность в развитии наших предприятий, многие из которых, как завод ОДК Кузнецов, переживают второе рождение», – отметил руководитель области.

Фото: Екатерина Ершова