В Москве 1 декабря прошел кулинарный фестиваль «Селедка под шубой»

В Москве 1 декабря прошел VII кулинарный фестиваль «Селедка под шубой», организованный Международным альянсом профессиональных кулинаров (МАПК) и Ассоциацией кулинаров Москвы (АКМ). Кульминацией мероприятия стало приготовление рекордной порции салата в форме символа 2026 года — лошади, пишут «Известия».

«Мы специально приглашаем и студентов, и школьников, и профессиональных шефов, потому что, я считаю, популяризируя русскую кухню, мы делаем такой, знаете, как гастрономический патриотизм», — заявил президент Ассоциации кулинаров Москвы Денис Перевоз.

По словам Перевоза, фестиваль олицетворяет традиционные ценности и помогает молодежи равняться на русские гастрономические стандарты.

Жюри, в состав которого вошел шеф-повар Михаил Перченко, оценивало умение участников удивить и преподнести классическое блюдо по-новому.

«Очень простое блюдо. Но сложнее всего удивить и как-то дальше оценивать. Поэтому задача на самом деле очень сложная», — отметил Перченко.

Он добавил, что ожидает от участников применения современных техник, таких как использование микрозелени, сублимации и других технологий, которые уже стали трендом в столице, но остаются новинкой для регионов.

Фото: freepik.com