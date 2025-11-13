Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
-0.07
EUR 94.19
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО

13 ноября 2025 13:51
102
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО

 

Работа с участниками специальной военной операции и членами их семей –особое направление в деятельности службы занятости. Специалисты оказывают помощь в адаптации, обучении, подборе работы, открытии своего дела. При центрах занятости населения действуют клубы «Работа для СВОих», для участников СВО и членов их семей проводятся специализированные ярмарки вакансий. На одной из таких ярмарок нашла работу по душе Наталья Сабаева из Самары.

Решение о смене работы приняла после трагических событий – супруг Натальи получил ранение в зоне СВО, лечился, но не выдержало сердце, его не стало. На СВО мужчина ушел вслед за сыном, которого призвали по мобилизации, воевали в одном полку. Сын продолжает службу.

Наталья после смерти мужа задумалась о том, чтобы кардинально изменить жизнь, а для этого найти новую работу. Общаясь с другими членами семей участников СВО, узнала о специализированной ярмарке вакансий, организованной территориальным центром занятости населения г.о. Самара и м.р. Волжский.

«В службе занятости мне помогли найти самую первую свою работу, после окончания института, - поделилась Наталья Сабаева, - поэтому взаимодействие с центром занятости мне не в новинку. Ярмарки – полезный формат, можно напрямую пообщаться с работодателем. Там мне и предложили вакансию в Социальном фонде».

С августа 2025 года Наталья работает в Отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области (ОСФР по Самарской области) в отделе обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации – главным специалистом-экспертом. Дополнительно курирует направление по участникам СВО. Работа нравится, устраивает близость к дому, график, доброжелательный коллектив, интересная, разноплановая деятельность. Параллельно с работой Наталья Сабаева участвует в волонтерском движении. Вместе с единомышленниками собирают гуманитарную помощь и отправляют ребятам за ленту.

Заместитель начальника управления реализации социальных программ отделения СФР по Самарской области Ольга Фокина рассказала, что в организации есть потребность в новых сотрудниках, поэтому фонд участвует в ярмарках вакансий.

«Наталья Сабаева устроилась к нам на работу после посещения ярмарки вакансий. Сейчас она полностью завершила обучение и выполняет обязанности самостоятельно. В нашей организации действует система наставничества. Каждый новый сотрудник проходит обучение и адаптацию под руководством опытного сотрудника. Этот период длится от одного до трех месяцев», - отметила Ольга Фокина.

Ярмарки вакансий – один из эффективных форматов взаимодействия работодателей и соискателей. 

«Важная часть работы службы занятости – проведение специализированных мероприятий для различных категорий граждан, в том числе – ярмарок вакансий, - прокомментировала начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости территориального центра занятости г. о. Самара и м.р. Волжский Елена Сысцова. - На них соискатель и работодатель в ходе прямого общения могут понять, насколько они нужны друг другу. Здесь любой желающий может сориентироваться на рынке труда. Партнерами ярмарок могут стать предприятия, зарегистрированные на портале «Работа России» и подавшие заявку на участие».

Подробнее о мероприятиях службы занятости можно узнать по ссылке: https://cznsam163.bitrix24site.ru/?clckid=0dff4efb .

 

Фото – Минтруд Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
186
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
489
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
478
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
522
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
462
Весь список