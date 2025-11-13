Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО

102

Работа с участниками специальной военной операции и членами их семей –особое направление в деятельности службы занятости. Специалисты оказывают помощь в адаптации, обучении, подборе работы, открытии своего дела. При центрах занятости населения действуют клубы «Работа для СВОих», для участников СВО и членов их семей проводятся специализированные ярмарки вакансий. На одной из таких ярмарок нашла работу по душе Наталья Сабаева из Самары.

Решение о смене работы приняла после трагических событий – супруг Натальи получил ранение в зоне СВО, лечился, но не выдержало сердце, его не стало. На СВО мужчина ушел вслед за сыном, которого призвали по мобилизации, воевали в одном полку. Сын продолжает службу.

Наталья после смерти мужа задумалась о том, чтобы кардинально изменить жизнь, а для этого найти новую работу. Общаясь с другими членами семей участников СВО, узнала о специализированной ярмарке вакансий, организованной территориальным центром занятости населения г.о. Самара и м.р. Волжский.

«В службе занятости мне помогли найти самую первую свою работу, после окончания института, - поделилась Наталья Сабаева, - поэтому взаимодействие с центром занятости мне не в новинку. Ярмарки – полезный формат, можно напрямую пообщаться с работодателем. Там мне и предложили вакансию в Социальном фонде».

С августа 2025 года Наталья работает в Отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области (ОСФР по Самарской области) в отделе обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации – главным специалистом-экспертом. Дополнительно курирует направление по участникам СВО. Работа нравится, устраивает близость к дому, график, доброжелательный коллектив, интересная, разноплановая деятельность. Параллельно с работой Наталья Сабаева участвует в волонтерском движении. Вместе с единомышленниками собирают гуманитарную помощь и отправляют ребятам за ленту.

Заместитель начальника управления реализации социальных программ отделения СФР по Самарской области Ольга Фокина рассказала, что в организации есть потребность в новых сотрудниках, поэтому фонд участвует в ярмарках вакансий.

«Наталья Сабаева устроилась к нам на работу после посещения ярмарки вакансий. Сейчас она полностью завершила обучение и выполняет обязанности самостоятельно. В нашей организации действует система наставничества. Каждый новый сотрудник проходит обучение и адаптацию под руководством опытного сотрудника. Этот период длится от одного до трех месяцев», - отметила Ольга Фокина.

Ярмарки вакансий – один из эффективных форматов взаимодействия работодателей и соискателей.

«Важная часть работы службы занятости – проведение специализированных мероприятий для различных категорий граждан, в том числе – ярмарок вакансий, - прокомментировала начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости территориального центра занятости г. о. Самара и м.р. Волжский Елена Сысцова. - На них соискатель и работодатель в ходе прямого общения могут понять, насколько они нужны друг другу. Здесь любой желающий может сориентироваться на рынке труда. Партнерами ярмарок могут стать предприятия, зарегистрированные на портале «Работа России» и подавшие заявку на участие».

