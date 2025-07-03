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Влюблённые из Самарской области поженятся на Всероссийском свадебном фестивале в Национальном центре «Россия»

3 июля 2025 19:18
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В эти дни на фестивале поженятся более 200 пар из разных регионов страны.

Влюблённые из Самарской области приедут в Москву, чтобы зарегистрировать брак на II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который пройдет в Национальном центре «Россия» с 8 по 10 июля. В эти дни на фестивале поженятся более 200 пар из разных регионов страны.

Одной из пар, решивших заключить брачный союз на Всероссийском свадебном фестивале, стали Дарья Чернякина и Руслан Гуламов из Тольятти. Жених и невеста трудятся на АВТОВАЗе. Руслан – участник пилотного проекта по импортозамещению информационных и операционных систем. Дарья - техник-конструктор, представитель четвёртого поколения заводчан в семье. Общий стаж работы семьи Чернякиных на градообразующем предприятии Тольятти – 160 лет.

«История нашей династии началась с моего прадедушки, Чернякина Виталия Ивановича. Он приехал на завод и посвятил всю свою трудовую жизнь работе в специализированном центре технического обслуживания и ремонта автомобилей АВТОВАЗа. Его преданность делу стала примером для всей нашей семьи, - рассказала Дарья. - Для меня быть частью такой трудовой династии – это не только большая ответственность, но и возможность внести свой вклад в развитие отечественного автомобилестроения».

Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. А за все время проведения Международной выставки-форума «Россия» поженились 564 человека — это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на I Всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Москва Самара

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