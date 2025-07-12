Власти Самары обещали разобраться с платными лежаками на городских пляжах

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Администрация Самары отреагировала на жалобы о введении платы за пользование лежаками на городских пляжных территориях. Ранее в интернете распространились сообщения о том, что на волжских пляжах появилась услуга аренды лежаков, вызвавшая волну возмущения среди посетителей.

Городские власти заверили, что проведут проверку по данному факту и примут соответствующие решения. Представители местной власти подтвердили наличие платных лежаков в прибрежной полосе Волги. Они подчеркнули, что речь идёт о предоставлении сервиса для тех, кто хочет отдохнуть с большим удобством. При этом официальные лица акцентировали внимание на том, что платные зоны отдыха не должны располагаться непосредственно у воды, занимая пляжную линию, а также не должны превышать 20% от общей площади общедоступного пляжа.

В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, заявили в мэрии. В выходные дни на самарских пляжах ожидается большой приток отдыхающих, так как вода в Волге достигла рекордно высоких температур, сообщает ГТРК "Самара".