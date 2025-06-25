Власти регионов получили право организовывать экскурсии для студентов колледжей

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому власти регионов получили право организовывать экскурсии за счет региона для студентов колледжей. Ранее такие путешествия реализовывались только для школьников. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Он вносит изменения в закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Теперь региональные органы власти в области туризма могут организовывать экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями для лиц в возрасте до 23 лет, обучающихся в школах и колледжах.

Такими же полномочиями теперь будут обладать и органы государственной власти РФ в сфере туризма.

Помимо этого, закон увеличивает список лиц, которые могут работать экскурсоводами и гидами. Теперь такую деятельность могут осуществлять студенты старше 18 лет профильных колледжей и вузов при успешном прохождении аттестации на право оказания таких услуг, пишет Смотрим.