Власти Петербурга окажут помощь в эвакуации пострадавшей во время отдыха на Бали девушке

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал выделить средства из резервного фонда городского правительства для помощи в эвакуации девушки, пострадавшей во время отдыха на Бали. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба городской администрации, передает ТАСС.

"Петербург окажет помощь пострадавшей на Бали жительнице города Полине Стрелец. При необходимости средства будут выделены из резервного фонда правительства города", - процитировала пресс-служба слова губернатора, отметив, что вопрос оказания помощи петербурженке и транспортировки ее в Россию находится на личном контроле главы города.

По данным пресс-службы, во взаимодействии с МЧС и Минздравом России решается вопрос транспортировки Полины Стрелец. "В том числе идет техническое согласование вылета спецрейса и ожидается разрешение местного правительства на допуск бригады российских медиков к пострадавшей", - уточнили в пресс-службе Смольного.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова поддержала просьбу о помощи в возвращении девушки на родину и поручила организовать медицинскую эвакуацию пострадавшей.

Фото: pixabay