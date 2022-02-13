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Власти Петербурга окажут помощь в эвакуации пострадавшей во время отдыха на Бали девушке

13 февраля 2022 18:36
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У Полины Стрелец двойной перелом ноги и травма крестца, травмы она получила, катаясь на гидроцикле.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал выделить средства из резервного фонда городского правительства для помощи в эвакуации девушки, пострадавшей во время отдыха на Бали. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба городской администрации, передает ТАСС.

"Петербург окажет помощь пострадавшей на Бали жительнице города Полине Стрелец. При необходимости средства будут выделены из резервного фонда правительства города", - процитировала пресс-служба слова губернатора, отметив, что вопрос оказания помощи петербурженке и транспортировки ее в Россию находится на личном контроле главы города.

По данным пресс-службы, во взаимодействии с МЧС и Минздравом России решается вопрос транспортировки Полины Стрелец. "В том числе идет техническое согласование вылета спецрейса и ожидается разрешение местного правительства на допуск бригады российских медиков к пострадавшей", - уточнили в пресс-службе Смольного.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова поддержала просьбу о помощи в возвращении девушки на родину и поручила организовать медицинскую эвакуацию пострадавшей.

 

Фото:   pixabay

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