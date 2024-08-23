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В лагере «Страна Героев» прошёл тематический «День России» в честь Дня Государственного флага

23 августа 2024 15:40
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Участники приняли участие в акции «Za Россию!», флэшмобе «Флаг моего государства!» и фестивале Русских игр.

На базе Молодёжного центра «Лесная сказка» в Кинельском районе проходит вторая смена военно-исторического лагеря «Страна Героев». 22 августа тематический день был посвящён России и Государственному флагу. Участники приняли участие в акции «Za Россию!», флэшмобе «Флаг моего государства!» и фестивале Русских игр.

С самого утра на линейке участники направления «Волонтёры Победы» рассказали о значении флага в стране, а также провели акцию «Za Россию!». Каждому человеку раздали ленту-триколор, которую они будут носить в течение всего дня. Также ребята приняли участие во флешмобе «Флаг моего государства!», цель которого – показать единение людей, ведь Флаг – символ того, что мы вместе.

Днём представили Самарского Союза Молодёжи провели квиз на знание государственной символики, культуры и истории нашей страны, а также рассказали о том, что такое спилс-карта и устроили небольшой чемпионат по их сборке. Во время занятия по направлению «Медиа Победы» участники узнали, что значит Флаг России для программного директора, вожатого и участника:

«Флаг России для меня — это символ, который объединяет множество значений. То, что нужно ценить, уважать и оберегать. В моменты радости и горечи он становится символом нашей общей истории, наших достижений и преодолённых трудностей», — ответил руководитель Центра патриотического воспитания молодёжи Самарской области, программный директор «Страна Героев» Илья Судин.

«Флаг России для меня символизирует единство и гордость за свою страну. Он напоминает о нашей истории, культуре и традициях, а также о том, что мы все вместе, несмотря на различия. Флаг — это знак принадлежности к родине и уважения к ее достижениям и вызовам», — ответила вожатая София Мудрая.

«Флаг России для меня — это отражение нашего прошлого, настоящего и будущего. Я здесь родился и должен уважать, гордиться им и чтить его. Русский флаг — это гордость, честь и отвага. Это символ той страны, которая даёт мне возможность реализовывать все мои мечты», — ответил участник тематического направления «Медиа Победы» Алексей Сайгашкин.

На вечерней программе Военно-патриотическое объединение «Спас» провели для участников лагеря развлекательную программу «Русские игры». Под русские народные мелодии ребята водили хороводы, играли в народные игры: «Ручеёк», «Суп варить», «Платочек», «Шапочки», демонстрируя ловкость, находчивость, смекалку. Этот день запомнился ребятам, как одним из самых насыщенных на смене.

В 2024 году военно-исторический лагерь «Страна Героев» проводится по инициативе и поддержке Правительства Самарской области. В 2022 и 2023 годах лагерь проводился в рамках национального проекта «Культура». Является одним из крупнейших федеральных проектов Российского военно-исторического общества.

 

Фото: агентство по реализации молодёжной политики Самарской области

Теги: Самара

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