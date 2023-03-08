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Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что женщины вносят огромный вклад в развитие государства, достижение общенациональных задач и создание достойного будущего для новых поколений.

"В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов", — сказал президент.

Глава государства особо отметил заслуги женщин-врачей, которые работают в том числе в Донбассе.

Кроме того, он выразил признательность женщинам, трудящимся на производствах, военным корреспондентам, учителям и работникам культуры.

Президент также заявил, что Россия сегодня вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, но жители страны демонстрируют примеры отваги и готовность отстаивать правду. По его словам, они защищают будущее нашего государства, которое нужно именно нам самим.

Отмечается, что звания "Мать-героиня" получили Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Орденом Мужества наградили корреспондента из Херсонской области Владу Луговскую, а орденом Пирогова — главврача детской больницы в Луганской Народной Республики Людмилу Белецкую. Ордена Дружбы вручили Галине Алексеевой из музея "Ясная Поляна", а также министру образования и науки Запорожской области Елене Шапуровой.

Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени наградили Ирину Еремину с Туламашзавода, полковника полиции Олесю Лоскутову и сотрудницу приборостроительного завода Ольгу Петрову. Медаль Суворова вручили медсестре Кристине Ким, медаль Жукова — начальнику отдела воинской части Западного военного округа Татьяне Чубченко. Преподавателя класса флейты Наталью Батерину удостоили медали Пушкина.

Кроме того, трудящимся в ряде отраслей присвоили звания заслуженных работников. Речь идет о медицине, ракетно-космической промышленности, сельском хозяйстве, соцзащите, текстильной и легкой промышленности, а также сфере транспорта.