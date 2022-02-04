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Владельцы Карт жителя Самарской области теперь могут использовать пластиковые карты как полис ОМС. Для этого достаточно предъявить Карту жителя Самарской области в регистратуре лечебного учреждения региона. Медработник проверит номер полиса, указанный на оборотной стороне Карты жителя, с данными в своей базе и выдаст талон к врачу. Таким образом, носить с собой бумажный или пластиковый полис ОМС теперь необходимости нет.

Напомним, проект «Карта жителя Самарской области» реализуется по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Карта действует как банковская, транспортная, на нее можно оформлять социальные выплаты, получать пенсию, стипендию, зарплату, а также дает возможность пользоваться скидками и бонусами от партеров проекта, которых на сегодня уже более 30. Изготовление и обслуживание карты бесплатно. Карта жителя как полис ОМС – новая опция.

«Для использования Карты жителя Самарской области в качестве полиса ОМС не нужно ее никуда прикладывать, сообщать идентификационный номер или иные персональные данные, достаточно просто показать пластик в регистратуре – номер полиса уже нанесен на Карту жителя. В ближайшее время ее функционал расширится новыми возможностями. Например, мы прорабатываем возможность использования Карты жителя Самарской области в качестве идентификатора при получении электронного рецепта», - рассказал заместитель председателя Правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Подать заявку на оформление Карты жителя Самарской области можно как в любом офисе банков – партнеров проекта (банк ВТБ и банк «Солидарность), так и онлайн – без посещения банка, подав заявку на интернет-портале card.samregion.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта, выбрать дизайн карты и отделение банка, где удобно будет забирать карту. Часть информации будет вносится автоматически. Также пользователю потребуется загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку. Пока оформить онлайн-заявку на выпуск карты предлагает банк ВТБ, в дальнейшем эта услуга станет доступна и у других банков – партнерах проекта.

Для владельцев гаджетов, работающих на платформе iOS, оформить Карту жителя Самарской области можно через мобильное приложение, достаточно бесплатно скачать его в AppStore.

«Наш регион стал первым, где реализована возможность подачи заявления на выпуск карты жителя онлайн – через портал card.samregion.ru, а также через мобильное приложение. Сокращение количества посещений организаций для получения Карты жителя Самарской области – это требование времени и приоритет развития сервисов», - прокомментировал заместитель директора ГБУ СО «Цифровой регион» Максим Карсаков.

Когда Карта жителя Самарской области будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. В среднем срок изготовления составляет 14 дней. Для получения карты при себе необходимо иметь паспорт.

Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО «Национальная система платежных карт», являющимся оператором платежной системы «Мир». Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать и в Инстаграм-аккаунте: @card.samregion.