Владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по российским платным дорогам с 1 марта

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Владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным дорогам в России с 1 марта, пишет iphones.ru со ссылкой на Коммерсантъ. Эксперимент продлится до конца года.

Для бесплатного проезда необходимо будет приобрести или взять в аренду транспондер в офисе Автодор—Платные дороги. Также потребуются документы (СТС или ПТС), подтверждающие, что автомобиль оснащен электромотором.

При попытке использовать устройство на другой машине с лицевого счета, привязанного к транспондеру, спишут полную стоимость проезда, а сам транспондер отключат от акции без возможности повторного участия в ней.

Если эксперимент признают удачным, то Минэкономики, Минтранс и Минфин подготовят поправки к закону Об автомобильных дорогах, разрешив бесплатный проезд на электромобилях по всем платным трассам.

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