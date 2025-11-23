Я нашел ошибку
Главные новости:
В Жигулевске инспекторы ДПС спасли пассажира такси, которому стало плохо
В Жигулевске инспекторы ДПС спасли пассажира такси, которому стало плохо
Владельцам собак рассказали о симптомах осенней аллергии
Владельцам собак рассказали о симптомах осенней аллергии
Институт Пушкина выбрал слово 2025 года
Институт Пушкина выбрал слово 2025 года
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
Регулировать число мест платного приема будут по 42 направлениям подготовки. Государство ограничит платный прием в вузы для юристов, экономистов, журналистов, архитекторов, психологов и стоматологов.
Минобрнауки определило предельное количество мест для приема на платное обучение в вузы 
В автобусе находилось 10 пассажиров, в трамвае - 36 пассажиров. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
В Самаре на пересечении улиц Мичурина и Клинической маршрутный автобус въехал в трамвай
Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья.
МЧС СО: соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов
Продолжается ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог. Ремонт не повлияет на работу городского наземного электротранспорта.
️ Сегодня в ночь закроют переезд у остановки «Лесная» по улице Ташкентской в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Владельцам собак рассказали о симптомах осенней аллергии

23 ноября 2025 10:39
100
Владельцам собак рассказали о симптомах осенней аллергии

Не замечали ли вы осенью у собаки необычные симптомы? Питомец может вдруг начать навязчиво чесаться, чихать, грызть лапы или тереться о мебель. Всё это – возможные признаки сезонной аллергии. Обычно хозяева полагают, что аллергия характерна для весны или лета. Однако осенью риски также не исключены, хотя на первый план выходят совсем другие «провокаторы».

«Осенью очень важно не спутать перечисленные симптомы с сухостью воздуха или вирусными заболеваниями. Собака может чихать после переохлаждения на улице, либо чесаться из-за раздражения кожи от центрального отопления. Аллергии рассматриваются реже, а потому диагностика заболевания может быть затруднительна, а лечение – запоздалым», — предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Осенние аллергены

Прежде всего стоит разобраться, какие факторы могут спровоцировать аллергию осенью. Самая распространённая причина – плесень и грибки. Сырая опавшая листва – идеальная среда для их распространения. А собака довольно тесно контактирует с ней во время прогулок. Споры вдыхаются, вызывая аллергические реакции.

Наибольшую опасность дома представляют пылевые клещи – они активизируются в домах с наступлением отопительного сезона. Снижение влажности воздуха и тепло – отличная среда для паразитов, чьи продукты жизнедеятельности могут стать причиной аллергии.

Симптомы аллергии

Аллергия проявляется стандартно у всех собак и включает обычно сразу несколько перечисленных симптомов. Это чихание, выделения из носа, зуд, покраснение кожи, слезотечение. При появлении любого из перечисленных симптомов необходимо обратиться к ветеринару, чтобы установить точный диагноз. Аллергию можно спутать с другими заболеваниями, которые проявляются примерно так же.

Диагностика

После исключения других возможных заболеваний ветеринар проведёт аллергопробы – это наиболее современный и точный вариант, чтобы определить причину аллергии. Обычно они включают взятие крови и замер определённых антител, а также диагностические тесты (кожные пробы). Процедура позволяет определить причину аллергии с высокой точностью.

Лечение

Ветеринарный врач назначит лекарства, подберет дозу, исходя из размера собаки. Также специалист может посоветовать местные средства: специальные шампуни, лосьоны. Но всё это будет неэффективно, если не оградить собаку от аллергена. А для этого крайне важно как следует очищать лапы после прогулки, регулярно проводить влажную уборку помещения, использовать очистители и увлажнители воздуха. Также стоит избегать прогулок в местах, где много листвы.

Помните, что, заботясь о собаке, вы защищаете и себя, и других членов семьи. От осенней аллергии не застрахован никто. Даже если раньше у вас не было симптомов, аллергия может начаться в любом возрасте. Поэтому крайне важно заниматься профилактикой вовремя.

Также никогда не занимайтесь самолечением. Многие препараты в вашей аптечке могут быть смертельно опасны для питомца. Подобрать дозу сможет только ветеринарный врач.

 Справочная информация о РКФ для СМИ

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
384
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
436
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
422
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
684
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
651
Весь список