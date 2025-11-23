Владельцам собак рассказали о симптомах осенней аллергии

100

Не замечали ли вы осенью у собаки необычные симптомы? Питомец может вдруг начать навязчиво чесаться, чихать, грызть лапы или тереться о мебель. Всё это – возможные признаки сезонной аллергии. Обычно хозяева полагают, что аллергия характерна для весны или лета. Однако осенью риски также не исключены, хотя на первый план выходят совсем другие «провокаторы».

«Осенью очень важно не спутать перечисленные симптомы с сухостью воздуха или вирусными заболеваниями. Собака может чихать после переохлаждения на улице, либо чесаться из-за раздражения кожи от центрального отопления. Аллергии рассматриваются реже, а потому диагностика заболевания может быть затруднительна, а лечение – запоздалым», — предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Осенние аллергены

Прежде всего стоит разобраться, какие факторы могут спровоцировать аллергию осенью. Самая распространённая причина – плесень и грибки. Сырая опавшая листва – идеальная среда для их распространения. А собака довольно тесно контактирует с ней во время прогулок. Споры вдыхаются, вызывая аллергические реакции.

Наибольшую опасность дома представляют пылевые клещи – они активизируются в домах с наступлением отопительного сезона. Снижение влажности воздуха и тепло – отличная среда для паразитов, чьи продукты жизнедеятельности могут стать причиной аллергии.

Симптомы аллергии

Аллергия проявляется стандартно у всех собак и включает обычно сразу несколько перечисленных симптомов. Это чихание, выделения из носа, зуд, покраснение кожи, слезотечение. При появлении любого из перечисленных симптомов необходимо обратиться к ветеринару, чтобы установить точный диагноз. Аллергию можно спутать с другими заболеваниями, которые проявляются примерно так же.

Диагностика

После исключения других возможных заболеваний ветеринар проведёт аллергопробы – это наиболее современный и точный вариант, чтобы определить причину аллергии. Обычно они включают взятие крови и замер определённых антител, а также диагностические тесты (кожные пробы). Процедура позволяет определить причину аллергии с высокой точностью.

Лечение

Ветеринарный врач назначит лекарства, подберет дозу, исходя из размера собаки. Также специалист может посоветовать местные средства: специальные шампуни, лосьоны. Но всё это будет неэффективно, если не оградить собаку от аллергена. А для этого крайне важно как следует очищать лапы после прогулки, регулярно проводить влажную уборку помещения, использовать очистители и увлажнители воздуха. Также стоит избегать прогулок в местах, где много листвы.

Помните, что, заботясь о собаке, вы защищаете и себя, и других членов семьи. От осенней аллергии не застрахован никто. Даже если раньше у вас не было симптомов, аллергия может начаться в любом возрасте. Поэтому крайне важно заниматься профилактикой вовремя.

Также никогда не занимайтесь самолечением. Многие препараты в вашей аптечке могут быть смертельно опасны для питомца. Подобрать дозу сможет только ветеринарный врач.