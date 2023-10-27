«Вкусно — и точка» теперь доставляет заказы в Самаре

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«Вкусно — и точка» и СберМаркет запустили бесплатную доставку в Самаре. Теперь курьеры СберМаркета доставляют жителям города бургеры, Комбо Обеды, напитки и другие позиции из меню сети. Среднее время ожидания заказа составляет около 30 минут. Заказ можно сделать на сайте или через мобильное приложение сервиса.

«Мы расширяем возможности для заказа блюд из предприятий сети, теперь у наших гостей есть еще один способ — заказать доставку через СберМаркет. Пользователям сервиса уже доступно большинство позиций меню «Вкусно — и точка»: бургеры, куриные снэки, картофель фри, креветки и многие другие блюда. Количество позиций в меню доставки обязательно будет расти», — отметил Юрий Бурлаков, директор по доставке «Вкусно — и точка».

«Запуск «Вкусно — и точка» в Самаре ждали многие наши клиенты. Рады, что теперь жители города могут заказать любимые блюда с бесплатной и быстрой доставкой. Мы продолжим подключать новые предприятия сети в Самаре», — Фарман Амиров, коммерческий директор по развитию ресторанов в СберМаркете.

Помимо Самары, c сегодняшнего дня доставка СберМаркетом из «Вкусно — и точка» заработала еще в 35 городах России: Волгоград, Воронеж, Астрахань, Нижний Новгород, Пенза, Рязань, Липецк и многих других. 31 августа 2023 года партнеры запустили доставку в Москве и Санкт-Петербурге.