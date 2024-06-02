В Красноглинском районе полицейские провели рейд на территории жилого сектора

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ранним утром в селе Красноармейское горел магазин
Ранним утром в селе Красноармейское горел магазин
В РФ утвердили новые правила применения дорожных камер
В РФ утвердили новые правила применения дорожных камер
Судебные приставы Самары взыскали с мошенника в пользу пенсионерки материальный ущерб в 135 тысяч рублей
Судебные приставы Самары взыскали с мошенника в пользу пенсионерки материальный ущерб в 135 тысяч рублей
в единственном самарском вузе силовой структуры отметили тридцатилетие учебного заведения
В единственном самарском вузе силовой структуры отметили тридцатилетие учебного заведения
В Самарской области вода в Волге стремительно теплеет
В Самарской области вода в Волге стремительно теплеет
Самарские фехтовальщицы отличились в Минске
Самарские фехтовальщицы отличились в Минске
Росгвардейцы спасли от пожара жилые дома в Самарской области
Росгвардейцы спасли от пожара жилые дома в Самарской области
ЛДПР предложила сократить рабочую неделю на час для женщин с двумя детьми
ЛДПР предложила сократить рабочую неделю на час для женщин с двумя детьми
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.19
0.4
EUR 97.79
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Художник Надя Ковба вновь открывает в Самаре иммерсивную выставку «8 КОМНАТ»
В Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Два благородных дона"
«РКС-Самара» направили яркие уведомления об отключении канализации должникам
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Красноглинском районе полицейские провели рейд на территории жилого сектора

2 июня 2024 19:12
698
Полицейские проверили документы более чем у 30 граждан одной из народностей, проживающих, в том числе, в незаконных постройках.

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции, участковыми уполномоченными, сотрудниками Центра кинологической службы и бойцами ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области 31 мая текущего года рано утром провели профилактическое мероприятие на территории жилого сектора, расположенного на ул. Красной в Красноглинском районе областного центра.

Полицейские проверили документы более чем у 30 граждан одной из народностей, проживающих, в том числе, в незаконных постройках. На наличие запрещённых веществ при помощи служебных собак обследовали постройки и прилегающую к ним местность.

Также в ходе рейда в присутствии сотрудников полиции специалисты сетевой компании ликвидировали незаконное подключение к электросетям.

По итогам профилактического мероприятия в отдел полиции доставлено 18 человек. Составлены протоколы за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ «Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)» и ч. 1 ст. 7.1. КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Звание первой вице-мисс города досталось Дарье Титаренко.
02 июня 2024, 22:01
В Самаре 12 претенденток боролись за звание "Мисс Самара-2024"
Звание первой вице-мисс города досталось Дарье Титаренко. Общество
1832
Будьте внимательны и осторожны!
02 июня 2024, 20:14
Ночью и днем 3 июня в губернии сохранятся грозы и шквалистый ветер, возможен град
Будьте внимательны и осторожны! Экология
289
Гарантированный способ защиты от кражи велосипеда – не оставлять его без присмотра. Р
02 июня 2024, 18:42
ГУ МВД СО: соблюдение простых правил поможет уберечь велосипед от кражи
Гарантированный способ защиты от кражи велосипеда – не оставлять его без присмотра. Р Общество
293
В центре внимания
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
2 июня 2024  11:55
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
849
Президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области.
31 мая 2024  17:41
Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
621
Назван основной кандидат в губернаторы Самарской области
31 мая 2024  14:22
Назван основной кандидат в губернаторы Самарской области
673
Глава ЦИК назвала дату выборов нового губернатора для Самарской области
31 мая 2024  13:03
Глава ЦИК назвала дату выборов нового губернатора для Самарской области
560
Дмитрий Азаров сделал заявление: он завершает карьеру губернатора Самарской области
31 мая 2024  12:59
Дмитрий Азаров сделал заявление: он завершает карьеру губернатора Самарской области
708
Весь список