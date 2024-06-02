В Красноглинском районе полицейские провели рейд на территории жилого сектора

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Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции, участковыми уполномоченными, сотрудниками Центра кинологической службы и бойцами ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области 31 мая текущего года рано утром провели профилактическое мероприятие на территории жилого сектора, расположенного на ул. Красной в Красноглинском районе областного центра.



Полицейские проверили документы более чем у 30 граждан одной из народностей, проживающих, в том числе, в незаконных постройках. На наличие запрещённых веществ при помощи служебных собак обследовали постройки и прилегающую к ним местность.



Также в ходе рейда в присутствии сотрудников полиции специалисты сетевой компании ликвидировали незаконное подключение к электросетям.



По итогам профилактического мероприятия в отдел полиции доставлено 18 человек. Составлены протоколы за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ «Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)» и ч. 1 ст. 7.1. КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО