Я нашел ошибку
Главные новости:
Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям при вывозе за рубеж проконтролировано 303,1 тыс. тонн зерна
Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям при вывозе за рубеж проконтролировано 303,1 тыс. тонн зерна
Преподавателя самарского вуза осудили за взятку
Преподавателя самарского вуза осудили за взятку
В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с Донбасса
В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с Донбасса
Впервые студенты ПВГУС представят в качестве дипломной работы свои стартапы
Впервые студенты ПВГУС представят в качестве дипломной работы свои стартапы
Магистранта самарского госуниверситета уличили в посредничестве во взяточничестве
Магистранта самарского госуниверситета уличили в посредничестве во взяточничестве
В Сызрани у подростка украли айфон и колонку
В Сызрани у подростка украли айфон и колонку
Проекты четырех молодых ученых Самарского университета, ВУЗа-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» получили гранты Президента России
Проекты четырех молодых ученых Самарского университета, ВУЗа-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» получили гранты Президента России
«Виват, Россия!»: в Самаре пройдет музыкально-патриотический фестиваль
«Виват, Россия!»: в Самаре пройдет музыкально-патриотический фестиваль
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.11
-0.86
EUR 64.87
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Виват, Россия!»: в Самаре пройдет музыкально-патриотический фестиваль

7 июня 2022 12:24
102
«Виват, Россия!»: в Самаре пройдет музыкально-патриотический фестиваль

10 июня в Струковском саду пройдет музыкально-патриотический фестиваль «Виват, Россия!», посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения Императора Петра I. 

Фестиваль откроется в летнем театре Струковского сада в 12.00 выступлениями детско-юношеских духовых оркестров Самарской области.
 
На аллеях Струковского сада с 12.00 до 17.00 для гостей праздника будут работать тематические площадки: кузница, мастерская по плетению гамаков и созданию бутоньерок из цветов, мастер-классы по вязанию морских узлов, площадка старинных подвижных игр и другие.

После 17.00 начнется концерт сводного оркестра Самарского гарнизона, Самарского концертного духового оркестр и Адмиралтейского оркестр из Санкт-Петербурга. Фестиваль завершится исполнением всех оркестров марша Преображенского полка и марша В.Агапкина «Прощание славянки».
 
На открытой сцене в течение дня все желающие смогут посмотреть фильмы о Петре I . Здесь же пройдут лекции.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
7 июня 2022  11:38
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
157
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
6 июня 2022  13:46
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
410
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
6 июня 2022  10:40
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
394
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
939
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
761
Весь список