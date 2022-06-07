«Виват, Россия!»: в Самаре пройдет музыкально-патриотический фестиваль

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10 июня в Струковском саду пройдет музыкально-патриотический фестиваль «Виват, Россия!», посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения Императора Петра I.

Фестиваль откроется в летнем театре Струковского сада в 12.00 выступлениями детско-юношеских духовых оркестров Самарской области.



На аллеях Струковского сада с 12.00 до 17.00 для гостей праздника будут работать тематические площадки: кузница, мастерская по плетению гамаков и созданию бутоньерок из цветов, мастер-классы по вязанию морских узлов, площадка старинных подвижных игр и другие.

После 17.00 начнется концерт сводного оркестра Самарского гарнизона, Самарского концертного духового оркестр и Адмиралтейского оркестр из Санкт-Петербурга. Фестиваль завершится исполнением всех оркестров марша Преображенского полка и марша В.Агапкина «Прощание славянки».



На открытой сцене в течение дня все желающие смогут посмотреть фильмы о Петре I . Здесь же пройдут лекции.