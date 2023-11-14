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Виктор Кудряшов покидает пост первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области по состоянию здоровья

14 ноября 2023 16:53
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Важными задачами правительства Самарской области под руководством Виктора Кудряшова являлись укрепление и развитие инвестиционного потенциала Самарской области, формирование эффективной системы социальной защиты населения.

Виктор Кудряшов принял решение покинуть пост первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Причиной стало состояние здоровья главы регионального кабмина.

"Еще месяц назад я принял решение уйти в отставку. Причина в том, что приходится выбирать между работой и здоровьем. Я выбрал второе", - сообщил врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области.

На работу в областное правительство Виктор Кудряшов перешел в 2016 году в должности советника губернатора Самарской области. В 2017 году он был назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства региона, а в 2018 году - первым заместителем председателя правительства Самарской области. В 2019 году Виктор Кудряшов был утвержден на должность первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области.

Вся трудовая деятельность Виктора Кудряшова, опытного управленца, была направлена на социально-экономическое развитие Самарской области, связана с реализацией государственных программ, национальных проектов, инициированных Президентом России. В фокусе постоянного внимания главы регионального правительства были вопросы жилищного строительства и поддержки предприятий, занятости в трудовых коллективах. Важными задачами правительства Самарской области под руководством Виктора Кудряшова являлись укрепление и развитие инвестиционного потенциала Самарской области, формирование эффективной системы социальной защиты населения.

"За шесть лет напряженной и интересной работы в правительстве Самарской области удалось сделать немало. Работа всей команды во главе с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым позволила нам стать одним из лучших регионов по темпам роста экономики, исполнению национальных проектов, снизить уровень государственного долга, создать благоприятную среду для инвесторов, привести в порядок дороги, благоустроить наши города и села, решить проблему обманутых дольщиков. Мы вышли на рекордные объемы ввода жилья, с опережением переселяем людей из аварийного фонда, построили новые больницы и школы, решили проблему дефицита мест в детских садах. В следующем году будет завершено строительство первой линии метро, начнется движение по первому в области мосту через Волгу. И еще многое другое, что с благодарностью оценивают люди. Таких масштабов развития, как за эти 6 лет, в Самарской области не было никогда. И я горжусь, что смог внести свой личный вклад в результаты этой работы", - отметил Виктор Кудряшов.

Огромное внимание Виктор Кудряшов на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области уделял поддержке города Снежное ДНР. Напомним, Самарская область стала первым из регионов, заключившим соглашение о сотрудничестве с одной из территорий Донбасса - городом Снежное. Только за прошлый год в городе было восстановлено 82 объекта, продолжаются работы и в текущем году. Специалисты из Самарской области трудятся в Снежном, помогая налаживать в городе мирную жизнь.

За профессиональные заслуги Виктор Кудряшов отмечен благодарностью Президента, имеет многочисленные награды федерального и регионального уровней. Глава областного правительства входит в состав высшего уровня Президентского кадрового резерва.

Источник: СОВА 

 

Фото: департамент информационной политики правительства Самарской области

 

 

Теги: Акценты Самара

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